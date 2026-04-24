Previsão do tempo para o fim de semana: chuva ou sol? (24

Vai dar praia? Confira o alerta de chuva e a queda de temperatura que podem estragar seus planos de fim de semana.

O planejamento para o descanso começou, mas a instabilidade climática promete mexer com o roteiro dos brasileiros. Segundo a previsão do tempo para o fim de semana Brasil, uma nova frente fria começa a avançar pelo Sul, enquanto o Sudeste e o Centro-Oeste devem enfrentar um “veranico” com temperaturas acima da média para esta época de abril.

O alerta principal fica para a faixa litorânea, onde a umidade vinda do oceano pode provocar pancadas de chuva isoladas, mas intensas, principalmente no final das tardes de sábado e domingo.

Região por Região: O que esperar?

As variações térmicas serão o grande desafio para quem vai sair de casa. Confira o resumo para cada localidade:

Sudeste: Sol entre nuvens em São Paulo e Rio de Janeiro. As máximas podem bater os 31°C no interior paulista.

Sul: Atenção redobrada. A chegada de uma massa de ar frio derruba as temperaturas no Rio Grande do Sul e traz chuva forte para Santa Catarina.

Nordeste: Sol forte em quase toda a região, com chuvas rápidas passageiras apenas no litoral entre Recife e Natal.

Centro-Oeste: Tempo seco e quente. A umidade do ar pode cair para níveis de alerta em Mato Grosso e Goiás.

Alerta de Chuvas Isoladas

Apesar do predomínio do sol em boa parte do país, o fenômeno de convecção (calor + umidade) pode gerar temporais localizados.

Capitais com risco de chuva: Curitiba, Florianópolis, Belém e Manaus.

Capitais com sol garantido: Brasília, Belo Horizonte, Cuiabá e Fortaleza.

Recomenda-se acompanhar as atualizações em tempo real, especialmente para quem pretende pegar a estrada ou frequentar áreas de encosta.

Fonte: Redação Contilnet