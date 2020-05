Acre tem 1.740 casos de covid-19 e quase 600 pessoas estão curadas do vírus

Nesta quinta-feira (14), o Acre registrou 46 novos casos de coronavírus, o número é bem abaixo do que vinha sendo registrado nos últimos dias quando passavam de 100 diariamente. O motivo é que, pelo segundo dia da semana, os resultados apresentados são apenas dos testes rápidos, que são feitos em menor volume. No total, o Acre registra 1740 infectados pela doença.

Os exames do laboratório Charles Mérieux, que são feitos em maior quantidade, serão divulgados somente na sexta-feira (25), informou a Secretaria de Estado de Saúde.

Nas últimas 24 horas, o número de internações aumentou de 58 para 60. O número de altas médicas também subiu de 541 para 588. Entre os internados, 17 estão na UTI, outros 44 em enfermaria. 1.037 pessoas estão se tratando em isolamento domiciliar.

Ainda no boletim desta quinta, estão confirmadas mais três mortes, porém, nenhuma ocorreu nas últimas 24 horas. São óbitos de outras datas cujo os exames feitos para saber se a causa foi covid-19, ficaram prontos e foram divulgados.

O primeiro óbito positivo para covid-19 é de um homem de 54 anos, cujas iniciais são E. P. V. Y. ele morreu em sua residência, em Rio Branco, no dia 6 de maio. A segunda vítima da doença é uma idosa de 89 anos, M. A. L. L., que faleceu no Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 6 de maio e possuía comorbidades.

A terceira morte é do paciente M. N. A. N., de 76 anos, que também faleceu no Pronto-Socorro de Rio Branco, no dia 24 de abril e, também apresentava outras comorbidades como agravantes do quadro clínico.

