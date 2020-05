Após se evadir da Upa da Sobral, homem é levado por mototaxista a hospital e está entubado

Um homem de 35 anos buscou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento da Sobral na noite de sábado (2) relatando que estaria se sentindo mal com tosse seca e desconforto respiratório. Ao ser avaliado, os médicos decidiram que o homem, que apresentava sintomas de covid-19, precisava ser transferido para a Upa do Segundo Distrito, referência para casos de coronavírus.

Ao receber a notícia, o homem teria fugido da unidade de saúde mesmo sem alta médica e pegou um mototáxi, enquanto estava a caminho do seu destino já na madrugada deste domingo (3), ele teria começado a passar mal, o mototaxista, percebendo a gravidade do estado do passageiro, dirigiu-se à Upa do Segundo Distrito, ao perceber que estava novamente no hospital, o paciente tentou se evadir novamente, mas seu estado piorou e ele precisou ser internado.

No momento, o homem está entubado e respira com auxílio de aparelhos e o exame para detectar coronavírus já foi feito.

