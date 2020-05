AVC mata esposa de ‘Barão da Torre’ em sua área de lazer, nesta quinta-feira

A esposa do empresário Acyr Mendes Cunha, conhecida como Val, 60 anos, morreu no início da tarde desta quinta-feira (14) quando estava na área de lazer da família, que fica em uma residência construída em forma de torre, localizada na avenida Getúlio Vargas, bairro do Bosque.

Uma fonte do ContilNet disse que Val estava bem, quando sofreu o primeiro Acidente Vadcular Cerebral (AVC) por volta do meio dia. “Às 13 horas teve outro AVC e não voltou mais”, disse.

O esposo de Val, Acyr, conhecido como Barão da Torre, estava em casa, e ainda teria tentado levar ela ao hospital, mas a mesma teria se recusado. “Acho que ela não quis ir ao hospital com medo do coronavírus”, disse a fonte.

O sepultamento de Val está marcado para esta sexta-feira (15), e seu corpo será velado na capela São Francisco, localizada na rua Isaura Parente para poucos parentes e amigos, disse o informante do ContilNet.

