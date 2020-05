Boletim da Sesacre traz número de novos casos ainda maior que Ministério da Saúde

Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), o número de novos casos de infectados por coronavírus é de 83. O número de contaminados subiu de 404 para 487. Mais cedo divulgamos o boletim do Ministério da Saúde que informava um caso a menos.

O número de mortos continua sendo 19, e a taxa de letalidade é de 3,9%. Até o momento, 3.038 casos foram notificados, dos quais 1.897 foram descartados. Outros 655 seguem aguardando análise laboratorial.

Quanto à distribuição geoespacial dos casos confirmados no Estado, 408 (83,8%) são do município de Rio Branco, 34 (7,0%) de Plácido de Castro, 13 (2,7%) de Acrelândia, 12 (2,5%) de Cruzeiro do Sul, 4 (0,8%) de Senador Guiomard, 9 (1,8) de Xapuri, 02 (0,4%) de Porto Acre, 02 (0,4%) do Bujari, 02 (0,4%) de Mâncio Lima e Assis Brasil 1 (0,2%).

Do total de infectados, 161 receberam alta. o Estado registra 29 casos em internação, sendo 8 em UTI e 21 em enfermaria.

