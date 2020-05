Conselho Regional de Contabilidade apoia medidas da prefeitura de Rio Branco

A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu, na manhã desta sexta-feira, 15, a visita do presidente do Conselho Regional de Contabilidade (CRC/AC) Wellington Chaves, e do presidente do Sindicato das Empresas de Contabilidade (Sescac), James Serra. Os dois manifestaram apoio às medidas tomadas pela gestão municipal para o controle do coronavírus e redução dos casos de contaminados por covid-19.

Contudo, pediram que a atividade de Contabilidade seja incluída entre aquelas de caráter emergencial, o que permite que as empresas possam continuar em atividade enquanto perdurar as medidas de contenção social.

A prefeita Socorro Neri se comprometeu em discutir o assunto com o Comitê de Enfrentamento e Monitoramento de Emergência (Ceme-Covid-19).

“A área de contabilidade é essencial. Nós não paramos nesse período. Aliás, houve até aumento da demanda”, afirmou Wellington Chaves.

James Serra endossa a fala do presidente do CRC e reafirma a necessidade de que a atividade seja considerada essencial. De acordo com ele, apesar de algumas empresas estarem paralisadas ou com profissionais atuando em casa, ainda há a necessidade da prestação de contas, pagamentos de tributos e elaboração das contas para apresentação ao fisco.

“Acreditamos muito no trabalho da prefeita e do nosso governador, mas queremos poder continuar trabalhando e atendendo à demanda nesse momento de crise, pois a figura do contador ser tornou essencial nesse momento”, disse James.

PUBLICIDADE

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários