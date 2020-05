Gladson elogia trabalho de Alysson e desmente boatos de sua exoneração do governo

Após os recentes rumores de que após a pandemia do Coronavírus o secretário de saúde Alysson Bestene seria exonerado do cargo, o governador Gladson Cameli (Progressistas) desmentiu os boatos e garantiu a permanência do gestor à frente da pasta.

“Nunca tratei da exoneração do Alysson com ninguém. Esse assunto não existe. Ele vem fazendo um bom trabalho nas ações de enfrentamento ao ao vírus e nesse momento o foco é salvar vidas”, declarou.

Por sua vez, Alysson Bestene se manifestou super tranquilo em relação ao assunto. Segundo ele, sua gestão é baseada na transparência com os recursos públicos. “A prova é o trabalho que estamos fazendo na área de Saúde. Espero que possamos deixar um legado para os que mais precisam”, argumentou.

