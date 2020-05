Jovem de 16 anos é morto com facada no peito na madrugada desta segunda

O adolescente Felipe Freire de Oliveira, de 17 anos, foi morto com uma facada no peito, na madrugada desta segunda-feira (18), em um beco localizado na Rua Padre José, no Bairro Triângulo Novo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o adolescente havia saído de casa, onde acontecia uma bebedeira, para comprar mais cerveja, porém, no caminho acabou se desentendendo com uma pessoa ainda não identificada.

Durante a discussão, Felipe e o autor do crime entraram em luta corporal e o criminoso, de posse uma faca, desferiu um golpe no peito da vítima, que perfurou o coração do adolescente. Após a ação, o meliante fugiu tomando rumo ignorado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas quando os socorristas chegaram no local, só puderam atestar óbito ao adolescente. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram o corpo e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames cadavéricos.

Policiais militares fizeram buscas na região na tentativa de entrar o autor do crime, mas nenhum suspeito foi encontrado.

A motivação do crime, segundo a polícia, pode ter relação com a guerra entre facções. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) vai investigar o caso.

