Morre no Hospital Santa Juliana tio do senador Petecão e da vereadora Lene

Francisco de Oliveira Silva foi uma importante figura no tradicional bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

Faleceu nesta quinta-feira (14) o ex-sargente militar do Exército, Francisco de Oliveira Silva. Tio do senador Sérgio Petecão e da vereadora Lene Petecão, o idoso foi uma importante figura do tradicional bairro Seis de Agosto, em Rio Branco.

Ele morreu no Hospital Santa Juliana, onde tratava de uma infecção intestinal. A morte do “Selva”, como era popularmente conhecido, provocou profundo pesar nos moradores do bairro e na família.

A vereadora Lene lamentou o óbito nas suas redes sociais. “É com profunda tristeza que anunciamos o falecimento do Tio Oliveira (Selva). Uma pessoa alegre. Nesse momento, toda a família está de luto”.

O senador Petecão até o momento não se pronunciou sobre a morte do parente. Não se sabe ainda o local e o horário do velório e sepultamento do homem.

