O igarapé localizado na Estrada da Sobral, na região do Bola Preta, transbordou após a forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 16h30. Um vídeo enviado à ContilNet mostra a força da água avançando sobre a via e causando alagamento no local.

Nas imagens, é possível ver o volume intenso do igarapé, que invade a estrada, dificultando a passagem de veículos e pedestres.

Até o momento, não há informações oficiais sobre danos ou interdições, mas o episódio reforça o alerta para transtornos provocados pelas chuvas intensas.

VEJA VÍDEO: