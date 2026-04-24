24/04/2026
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VÍDEO: igarapé transborda e invade Estrada da Sobral durante chuva

Imagens mostram água avançando sobre estrada e gerando transtornos a moradores

Por Wellington Vidal, ContilNet 24/04/2026 às 16:39
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VÍDEO: igarapé transborda e invade Estrada da Sobral durante chuva
Um vídeo enviado à ContilNet mostra a força da água avançando sobre a via. Foto: Cedida

O igarapé localizado na Estrada da Sobral, na região do Bola Preta, transbordou após a forte chuva registrada na tarde desta sexta-feira (24), por volta das 16h30. Um vídeo enviado à ContilNet mostra a força da água avançando sobre a via e causando alagamento no local.

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Nas imagens, é possível ver o volume intenso do igarapé, que  invade a estrada, dificultando a passagem de veículos e pedestres. 

Até o momento, não há informações oficiais sobre danos ou interdições, mas o episódio reforça o alerta para transtornos provocados pelas chuvas intensas.

VEJA VÍDEO:

 

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