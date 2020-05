“Na história, nunca vi presidente receitar remédio”, diz Tião Viana em conversa com Haddad

Reunido em uma live no Facebook com o ex-prefeito da cidade de São Paulo e candidato à Presidência do Brasil nas Eleições de 2018, Fernando Haddad (PT), com o senador pelo Pará, Paulo Rocha e com a ex-reitora da Universidade Estadual do Amazonas, Marilene Correa, o ex-governador Tião Viana falou sobre a “Amazônia e a covid-19”, nesta quinta-feira (14).

Durante o debate, os políticos criticaram a gestão de Jair Bolsonaro frente ao executivo federal e “a falta de uma agenda para combater o vírus no Brasil”.

“Esse governo autoritário não está pensando na gravidade desta pandemia. Nunca vi presidente da República receitar remédio em toda minha vida. Ele desrespeita a ciência e não se dá conta de que não podemos vencer esse vírus sem a ciência”, disse o político.

Um governo sem rumo quen não está nem aí para essa situação crítica que estamos vivendo com o coronavírus, acumulando crises, a ponto de ninguém mais se entender. É fritura de ministros, indisposição entre os poderes da República e conflito com prefeitos e governadores”, comentou Haddad.

