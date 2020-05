No AC, número de animais abandonados e maltratados aumentou durante pandemia

View this post on Instagram

🆘 Pessoal, boa tarde. Atualmente estamos com 7 animais em lares provisórios (5 cachorros e 2 gatos) e precisamos de ração para mantê-los. Além disso, estamos com vários animais em tratamento, por isso viemos pedir a ajuda de vocês! Os locais mais baratos para a compra de rações são: Araújo mix, distribuidora GUABI, Atacadão e Mercantil do Zé. Podemos contar com vocês para alimentar essas barriguinhas? 🙏🏼🧡