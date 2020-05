Número de queimadas aumentam 70% em abril na Capital; quarentena tem relação

Um levantamento feito pelo Corpo de Bombeiros (CBMAC) e pela Defesa Civil mostra que em Rio Branco o índice de queimadas aumentou 70% nos primeiros 26 dias do mês de abril, em comparação ao mesmo período do ano passado.

O dado se refere às queimadas urbanas. Não foi registrado aumento considerável no índice de queimadas na zona rural da capital acreana.

O major Cláudio Falcão, do CBMAC, acredita que a “situação grave” tenha uma relação direta com a rotina dos moradores afetada pela pandemia do coronavírus – que confinou a maior parte da população mundial.

“Consequentemente, as pessoas estão mais em casa que antes e, com isso, a maioria delas começa a limpar os quintais e queimar entulhos, sem se dar conta da gravidade. A quarentena pode ser uma das fortes razões para esse aumento”, explicou.

Mesmo com os números causando susto e preocupação entre os especialistas, Falcão disse à reportagem do ContilNet que desde o início de março – quando o coronavírus ainda não havia chegado ao Acre – os órgãos competentes estão atuando na conscientização e fiscalização a respeito das queimadas na Capital e nos municípios.

Membros da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros, do Instituto de Meio Ambiente do Acre (Imac), da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e do Ministério Público do Acre (MPAC) estão atuando no combate.

