Pedro Bial desabafa e declara que Regina Duarte cometeu “suicídio cultural”

Prestes a retornar com o seu Conversa com Bial, da Globo, Pedro Bial decidiu abrir o jogo sobre os últimos acontecimentos no Brasil. O apresentador, por exemplo, falou sobre a atuação de Regina Duarte em frente à Secretaria especial de Cultura do governo Bolsonaro.

“Uma grande atriz, parte fundamental da história de nossa teledramaturgia, atentou contra si mesma e sua própria biografia, num ‘suicídio cultural’”, comentou o jornalista, que fez referência à entrevista da atriz à CNN Brasil, à Folha de S. Paulo.

Na ocasião, cabe lembrar, a artista minimizou as mortes na ditadura militar e reclamou da morbidez da pandemia do coronavírus.

Bial estreia sua nova temporada na emissora nesta segunda-feira (18). No primeiro programa, o apresentador bate um papo com Gloria Maria, direto de sua casa, como serão feitas as entrevistas pelas próximas semanas, por causa da pandemia do coronavírus.

Outros nomes pop já estão confirmados: Anitta, Paulo Gustavo e a dupla sertaneja Bruno & Marrone. “A pandemia só tornou mais oportuno e pertinente falar disso. Se não fosse a TV aberta como fonte de informação confiável e de diversão saudável, nossa situação poderia ser bem pior”, afirmou o global.

Sobre o presidente, Pedro Bial apontou: “O governo Bolsonaro confirma a escolha de Thomas Jefferson [principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos]: entre não ter imprensa e ter governo, e não ter governo e ter imprensa, ainda bem que temos imprensa, porque governo…”.

