Plácido de Castro é o município com maior incidência de coronavírus no AC

No ranking de incidência de coronavírus no Acre, o município de Plácido de Castro, distante quase 100 quilômetros de Rio Branco, ocupa a primeira posição, com índice de 273,3. O número leva em conta a relação entre o total de infectados (54) para cada 100 mil habitantes. Na cidade, vivem atualmente 19,7 mil pessoas.

As informações são do Boletim Epidemiológico mais recente divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre).

No quantitativo absoluto, Plácido de Castro é o segundo município com maior número de casos, perdendo apenas para Rio Branco, que tem 875 contaminados, mais de 86% do total. A cidade que faz fronteira com a Bolívia registrou seu primeiro caso no dia 6 de abril, 21 dias após o novo vírus chegar oficialmente à capital.

Ainda sobre a tabela de incidência, Rio Branco ocupa a segunda colocação, com taxa de 214,8 infectados para cada 100 mil habitantes. Acrelândia, que possui 15,2 mil pessoas e 15 casos, vem e seguida, com índice de 98,3.

Completam o ranking Senador Guiomard (47,8), Xapuri (46,6), Bujari (39), Cruzeiro do Sul (29,4), Tarauacá (18,8), Porto Acre (16,2), Mâncio Lima (15,8), Assis Brasil (13,5), Epitaciolândia (10,9), Sena Madureira (4,4) e Feijó (2,9).

