Presidente da comissão dos serviços públicos na Aleac, Edvaldo trava PL que beneficia servidores

Contra os servidores públicos

A atuação do Presidente da Comissão de Serviços Públicos da ALEAC, Edvaldo Magalhães pelo (PC do B), em sintonia o deputado estadual Jenilson Leite (PSB) brecam Projeto de lei, de autoria do Chefe do Poder Executivo estadual, que dispõe sobre a criação de regime remuneratório específico, transitório e facultativo, destinados aos servidores do Estado.

Correção de injustiça

Em março de 2017, por meio da Lei 3.231, foi instituído o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações do quadro da Secretaria de Estado da Casa Civil. Ocorre que o Plano não foi implementado no então governo do PT Tião Viana.

Ação na justiça

Em 2018, 28 servidores contemplados com o PCCR requisitaram, por meio de Mandado de Segurança, a aplicabilidade de seus direitos garantidos pela Lei 3.231/2017, a qual prevê melhorias dignas de seus salários, tendo em vista o baixo e mísero valor de seus proventos que, em média, não ultrapassam R$1.500 reais bruto, sendo que em alguns casos havia a necessidade de completar os valores para alcançar o salário mínimo.

Décadas dedicada ao serviço

Esses servidores possuem entre 35 a 50 anos de trabalho e por 20 anos de governos do PT mendigaram funções gratificadas para completar as suas remunerações.

Carregam o piano

Esses servidores são aqueles que “carregam o piano”. São os guardiões da memória documental de todos os governos do Acre. Além disso, são eles que recebem as chaves de um e as entregam para outros governos.

Dedicação e compromisso

São eles que limpam o chão, que servem o café e a água às autoridades. Inclusive já devem ter servido com muita honra e respeito o alusivo deputado. São garçons, copeiras, motoristas, arquivistas, recepcionistas, agentes administrativos. Eles servem e sequer comem ou podem comer do mesmo cardápio que é servido. Contam histórias de gente que passou e sequer davam bom dia, os faziam invisíveis e de pouco, pouquíssimo valor.

Anos de prestação de serviço

São pessoas que serviram por várias décadas a turma da “Frente Popular” e que de forma honrada limparam as suas sujeiras morais.

Marias e Josés

Talvez o Deputado Magalhães não conheça nenhum deles por nome, talvez sequer os tenha vistos silenciosos e humildes pelos corredores do Palácio em suas andanças quando desfrutava dos banquetes do poder. Pois são as “Donas Marias e os Seus Josés” que acendem e apagam as luzes palacianas, mesmo sendo para aqueles de outrora seres invisíveis.

Sensibilidade de Gladson Cameli

Em 2019, o Governador Gladson Cameli enxergou esses servidores e dignamente reconheceu as suas valorosos contribuições. Frente a morosidade do trâmite do Mandado de Segurança junto ao STF e, ainda, contando com a possibilidade de uma decisão amarga para os servidores dada a incerteza quanto à decisão superior daquela Egrégia Corte, o Governador Gladson Cameli encaminhou o Projeto de Lei que visa beneficiar os 28 servidores da Casa Civil que cuidam daqueles que cuidam de outros como eles, tão necessitados de uma aposentadoria digna.

Adormecido na comissão

Caso o Projeto de lei fique adormecido na Comissão presidida pelo Deputado Edvaldo Magalhães, não haverá manifestação popular dos interessados para pressionar a aprovação da Lei.

Apoio do governo

Esses servidores, por serem do grupo de risco e propícios à fatalidade da COVID-19, estão, por determinação do Governador Gladson Cameli, em casa, sendo assistidos por profissionais de Recursos Humanos da Casa Civil.

Altas médicas

Alento

