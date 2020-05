Profissionais da Saúde comemoram saída de pacientes curados do coronavírus no Acre

Segundo Oliveira, apesar do cansaço do dia-a-dia, é gratificante ver a alta dos pacientes

Na noite de quinta-feira (14) o médico Gil Oliveira, que atua no hospital Santa Juliana, em Rio Branco, registrou a alta de três pacientes que ficaram curados da Covid-19. Todos foram liberadas e já se encontram em suas residências.

Segundo Oliveira, apesar do cansaço do dia-a-dia, é gratificante ver a alta dos pacientes. “É arrepiante porque a lágrima de cada paciente nos fortalece e nos faz esquecer do cansaço”, explicou.

Dentre as pacientes estavam a gestante A.M Rufino, 26 anos, que chegou a ficar internada na Unidade de Terapia intensiva (UTI), e a senhora A.P Carminha, de 40 anos.

