Vídeo mostra cobra de cinco metros capturada em malhadeira no rio Caeté

Ribeirinhos tomaram um grande susto ao olhar a malhadeira deixada no rio Caeté, durante a noite de domingo (24). Ao levantar o instrumento de pesca pela manhã, uma enorme serpente estava malhada e começou a se movimentar na tentativa e se livrar.

O caso ocorreu nas proximidades da comunidade Guarani. Segundo os moradores, a cobra foi levada a margem do rio e mediu exatamente 5 metros de tamanho. “Nós acreditamos que é uma cobra Sucuri”, disse um morador que fez vídeo e fotografias para comprovar a pesca.

Apesar de estarem em uma embarcação de pequeno porte, os pescadores amadores não foram atingidos pela serpente. “Colocamos a malhadeira como de costume e quando amanheceu o dia fomos olhar se tinha peixe, tomamos um susto com o que tinha. Nunca tínhamos visto essa cobra por aqui”, completou outro ribeirinho.

Para se ter idéia do tamanho da mesma, foram necessários dois homens para movimentá-la. Acredita-se que ela seja capaz de capturar uma pessoa.

Somente nesta terça-feira (26), as fotos foram cedidas a reportagem do Jornal Dimensão por um morador do rio Caeté que esteve na cidade.

