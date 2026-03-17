Ibovespa consegue alta curta, na esteira do exterior; petróleo sobe e dólar recua

É como diz o ditado: o investidor precisa estar esta semana com um olho no padre e outro olho na missa. E ainda precisa entender o que se passa. Não está fácil, mas a julgar pelo comportamento das Bolsas, o sentimento está pendendo mais para o otimismo, tanto que o Ibovespa fechou a segunda sessão seguida no azul, agora com alta de 0,30%, aos 180.409,73 pontos, um ganho de 534,29 pontos.

O real também conseguiu mais uma valorização, com o dólar comercial caindo hoje 0,58%, a R$ 5,199. Os juros futuros (DIs) passaram boa parte do dia com baixas por toda a curva, mas terminaram com altas.

Foi um dia em que se rezou pela cartilha da cautela. De um lado, a guerra no Irã pressionando o petróleo. Do outro, o início das reuniões dos bancos centrais tanto dos EUA quanto do Brasil – ambos divulgam suas decisões sobre juros nesta quarta-feira (18). É difícil definir para qual altar apontar suas preces. Por via das dúvidas, para os dois.

Guerra no Irã

No 18º dia da guerra no Irã, os preços do petróleo até subiram, se mantendo em torno dos US$ 100, mas, a princípio, não parecem ter fôlego para ir além, muito menos para chegar aos US$ 200 ameaçados pelos iranianos.

Os EUA, por outro lado, não conseguiram apoio militar para garantir que o Estreito de Ormuz fosse liberado, de modo que Trump ficou chateado e esbravejou. A Europa aprendeu a dizer “não”.

Trump teve até que adiar o encontro com Xi Jinping, presidente chinês que está bem tranquilo fora dessa guerra.

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Inflação e Fed

Além do impasse no Oriente Médio, Trump tem outros pecados para redimir. A inflação é um deles. Seu governo ainda não conseguiu ajudar na batalha contra a inflação.

O pior surto inflacionário dos EUA em uma geração completa ⁠cinco anos este mês, um choque econômico que ainda gera debates de toda ordem, influencia a política nacional ⁠e frustra autoridades do Federal Reserve que tentam trazer o ritmo de aumento de preços de volta à sua meta de 2%.

As dificuldades do Federal Reserve aparentemente ficaram ainda maiores com a guerra, justamente por conta do preço do petróleo. A expectativa para que o Fed mantenha as taxas de juros na faixa atual entre 3,50% e 3,75% estão na casa dos 99%, segundo a ferramenta do CME. O que vai dizer Jerome Powell, presidente do Fed, em sua derradeira entrevista coletiva sobre juros, pode ser mais esclarecedor, mas a bíblia atual se chama incerteza.

Andressa Durão, economista do ASA, destacou que as projeções econômicas mais atualizadas apontam para uma inflação nos EUA mais alta no curto prazo e para o aumento da probabilidade de desaceleração da atividade – o que coloca mais incerteza na condução da política monetária. Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research, disse que caso o conflito se prolongue ou se intensifique, o processo de desinflação pode se tornar mais lento, o que tende a manter a postura cautelosa do Fed.

Os principais índices em Nova York terminaram o dia no positivo, embora sem muita convicção, com altas modestas.

Copom

No Brasil, a inflação segue alta, mas dentro da da banda da meta. O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou queda (deflação) de 0,24% em março, após recuo de 0,42% em fevereiro, informou a FGV.

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Mas esse é um milagre quase imperceptível para a população, que segue reclamando da perda do poder de compra. Com a guerra no Irã, o diabo mais assustador é o preço dos combustíveis e nem mesmo as medidas recentes anunciadas pelo governo federal afastaram a possibilidade de uma greve geral dos caminhoneiros.

Para piorar, os governadores decidiram não atender ao pedido do presidente Lula para diminuir o ICMS sobre o combustível. O governo federal cortou a parte que lhe cabia, que era o PIS e Confins.

O mercado brasileiro ainda espera que o Copom anuncie amanhã a queda da Selic e inicie o ciclo de cortes, mas a questão agora é a que ritmo.

Petrobras segue em alta

Enquanto ficam com um olho no padre e outro na missa, os investidores até conseguem ter algumas preces atendidas. A Petrobras (PETR4), com embalo do petróleo, subiu de novo, agora 1,76%, e no ano já são mais de 50%.

“Embora alguns investidores tenham se tornado mais neutros ou reduzido sua exposição após a recente alta, com a compressão dos rendimentos de dividendos, muitos ainda consideram a Petrobras a melhor forma de obter exposição ao setor”, disseram analistas.

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O petróleo tem ajudado também a elevar as petroleiras juniores aos céus, mas hoje Brava (BRAV3) caiu 3,33%, com a Petrobras exercendo o direito de preferência para adquirir da Petronas uma participação de 50% nos campos Tartaruga Verde e Espadarte – Módulo III, e revertendo o acordo previamente anunciado pela Brava, que havia comunicado a compra em janeiro.

A Vale (VALE3) hoje parecia que não subia nem com reza braba, mas a alta do minério de ferro deu uma força e o ganho foi de 0,15%.

Os bancos ficaram negativos e pressionaram o Ibovespa. BB (BBAS3) desceu 0,96%, Bradesco (BBDC4) caiu 0,79%, Itaú Unibanco (ITUB4) perdeu 0,67% e Santander (SANB11) cedeu 1,18%. A B3 (B3SA3) rezou outra cartilha e subiu 1,44%.

Entre as que soltaram balanço do 4T25, os investidores de Natura (NATU3) foram abençoados com uma alta edificante: mais 8,46%, com números vistos como positivos, mesmo com o receio de alguns analistas quanto à sustentabilidade dos resultados.

Sabesp (SBSP3) subiu santos 2,66%, com resultados acima do esperado no trimestre, puxados por custos menores.

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Já Usiminas (USIM5) avançou 2,00%, com analistas elevando o ativo para compra em meio a avanço do protecionismo.

O caso é que o mercado ainda não sabe da missa a metade. Só amanhã mesmo é que todos os salmos, versículos e cantos serão conhecidos, quando o Fed e o Copom divulgarem suas decisões de taxas de juros, seus comunicados e suas falas e eles ecoarem pelas catedrais da Faria Lima.

Isso se lá do Oriente Médio outros deuses não resolverem ensurdecer todas as rezas por dias mais tranquilos e prósperos. (Fernando Augusto Lopes)

Confira as últimas dos mercados

update 17h37 Ibovespa: PETR4 é a ação mais negociada do dia, mais uma vez; confira a lista Negócios Dia (%) PETR4 74.965 1,76 ITUB4 46.057 -0,67 PRIO3 44.125 4,83 B3SA3 42.800 1,44 ENEV3 35.538 3,22 update 17h35 Ibovespa: NATU3 é a maior alta do dia; veja a lista Dia (%) Valor (R$) NATU3 8,46 9,36 CSNA3 5,14 6,34 PRIO3 4,83 62,69 BRKM5 4,37 12,19 RECV3 3,96 13,65 update 17h34 Ibovespa: MGLU3 é a maior queda do dia; veja as demais Dia (%) Valor (R$) MGLU3 -8,13 9,04 CSAN3 -4,22 5,22 BRAV3 -3,33 18,02 HAPV3 -2,93 8,62 ENGI11 -2,35 51,61 update 17h17 Índice de Small Caps (SMLL) encerra sessão com ganhos de 0,04%, aos 2.351,22 pontos update 17h17 Índice de BDRs (BDRX) termina com alta de 0,12%, aos 23.852,97 pontos update 17h17 Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) encerra pregão com menos 0,15%, aos 3.875,45 pontos, mínima do dia update 17h15 Ibovespa termina com alta de 0,30%, aos 180.409,73 pontos Máxima: 182.800,30

Mínima: 179.849,79

Diferença para a abertura: +534,29 pontos

Volume: R$ 26,90 bilhões Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano: Segunda-feira (16): +1,25%

Terça-feira (17): +0,30%

Semana: +1,55%

Março: -4,44%

1T26: +11,97%

2026: +11,97% update 17h04 Dólar comercial fecha com nova queda, agora de 0,58% O dólar comercial tem a segunda queda seguida diante do real. O movimento vai na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,12%, aos 99,59 pontos. CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Venda: R$ 5,199

Compra: R$ 5,199

Mínima: R$ 5,177

Máxima: R$ 5,242 update 17h00 Principais índices em Nova York fecham dia com ganhos Investidores em Wall Street até começaram o dia desanimados, após novos ataques feitos pelo Irã, mas ganharam empolgação, com Israel dizendo que matou o comandante de segurança iraniano, Ali Larijani. Os países aliados aos EUA, por outro lado, seguem se recusando a entrar na guerra. Os futuros do petróleos sobem hoje, após a baixa de véspera, mas é um avanço não muito expressivo. Muitos atribuem o bom desempenho contínuo do mercado de ações a uma economia relativamente forte, inflação controlada e lucros expressivos, mas Holly Mazzocca, presidente da Bartlett Wealth Management, afirmou à CNBC que “os riscos para essa trajetória de crescimento estão aumentando”. “Começamos este ano com uma base bastante sólida, mas o mercado de trabalho, em particular, enfraqueceu significativamente. Portanto, a grande questão para os investidores agora é ser realista e reconhecer que os riscos gerais para a continuidade desse crescimento são maiores hoje do que eram há algumas semanas”. Nesta quarta-feira, o Federal Reserve decide novamente sobre a taxa de juros e a manutenção no atual patamar é visto como a decisão mais provável. Dia (%) Pontos Dow Jones 0,10 46.993,87 S&P 500 0,25 6.716,19 Nasdaq 0,47 22.479,53 update 16h55 Ibovespa fecha, preliminarmente, com alta de 0,13%, aos 180.102,24 pontos update 16h49 CVC (CVCB3) recua 1,03%, a R$ 1,93, mínima do dia update 16h47 Vale (VALE3) oscila nos minutos finais e volta a ter baixa curta, com menos 0,03%, a R$ 78,82 update 16h42 Aéreas sobem pouco: AZUL53 ganha 0,87% e GOLL54 avança 0,09% update 16h41 Ibovespa se segura no positivo, quase devolvendo todos os ganhos: mais 0,09%, aos 180.036,40 pontos update 16h40 Nos minutos finais, entre as small caps, maior alta é de RECV3, com mais 4,04%, seguida de QUAL3, com mais 3,29% update 16h39 Nos minutos finais, entre as small caps, maior queda é de TRIS3, com menos 4,77%, seguida de TGMA3, com menos 4,41% update 16h39 Varejistas de moda no azul: CEAB3, +1,04%; RIAA3, +0,69%; LREN3, +0,07% update 16h31 Petrobras sustenta alta: PETR3, +1,40%; PETR4, +1,84% update 16h27 RAIZ4 amplia ganhos e bate +18,0%, a máxima do dia update 16h23 Axia Energia no vermelho: AXIA3, -2,19%; AXIA6, -2,21% update 16h20 SUZB3 vai na direção contrária do setor e recua 0,11% update 16h08 ASAI3 tem alta de 2,05%; PCAR3 recua 2,54% e GMAT3 cai 0,60% update 16h01 RAIZ4 tem a maior alta do dia e é a ação mais negociada hoje: +16,0% update 16h01 Grandes varejistas em queda: MGLU3, -4,67%; BHIA3, -0,34% update 15h59 Petróleo: Brent com vencimento em maio fecha dia com alta de 3,20%, a US$ 103,42 update 15h49 BEEF3 cai 0,23% e MBRF3 recua 0,06% update 15h42 DIs: juros futuros viram para altas por toda a curva Taxa (%) Variação (pp) DI1F27 14,125 0,055 DI1F28 13,640 0,090 DI1F29 13,615 0,080 DI1F31 13,785 0,060 DI1F32 13,830 0,050 DI1F33 13,845 0,050 DI1F34 13,825 0,035 DI1F35 13,825 0,055 update 15h36 Ataques com foguetes e drones contra Embaixada dos EUA no Iraque foram retomados update 15h31 Petróleo: WTI com vencimento em abril fecha dia com alta de 2,90%, a US$ 96,21 update 15h30 Ibovespa volta a reduzir ritmo de alta, agora para mais 0,61% e abaixo dos 181 mil update 15h28 Irã diz que situação do Estreito de Ormuz não vai retomar o status que tinha antes da guerra update 15h17 Ibovespa: PETR4, como vem ocorrendo em todos os dias desde o início da guerra, é a ação mais negociada do dia; veja as demais Negócios Dia (%) PETR4 53.244 3,09 ITUB4 31.777 -0,60 PRIO3 30.958 5,07 B3SA3 30.250 2,31 VALE3 25.475 0,37 update 15h06 Trump adia viagem a Pequim em meio à guerra com o Irã ‘Estamos redefinindo a reunião… Estamos trabalhando com a China. Eles estavam de acordo‘, disse Trump a repórteres no Salão Oval. update 15h02 Natura (NATU3) aposta em relançamento da Avon e novos produtos para manter o ritmo em 2026 Natura (NATU3) anuncia ações para retomada do crescimento, criando um novo conjunto de incentivos para a força de vendas e buscando estimular o recrutamento e a retenção das consultoras. update 15h01 Grandes bancos continuam no negativo: BBAS3, -0,08%; BBDC4, -0,32%; ITUB4, -0,56%; SANB11, -0,43% update 14h56 Embraer (EMBJ3) recua 1,09%, a R$ 76,12 update 14h52 Petrobras com fortes altas: +2,61% (PETR3) e +3,01% (PETR4) update 14h50 Ibovespa sobe 0,94%, aos 181.566,71 pontos update 14h48 Trump: estou desapontado com a OTAN, muito desapontado e estou desapontado com alguns outros países também, mas eles deveriam ser muito gratos (pelo o que os EUA estão fazendo no Irã) update 14h39 Russell 2000: índice de small caps nos EUA avança 0,63%, seguindo altas dos principais índices amplos update 14h38 Barueri lidera aluguel no país e supera SP, Rio e média nacional do FipeZAP Com condomínios de luxo, cidade concentra mansões e edifícios modernos, aliados a uma infraestrutura robusta voltada para o público de maior poder aquisitivo. update 14h35 Natura (NATU3) segue com forte alta, após balanço do 4T25: mais 7,65%, a R$ 9,29 update 14h30 VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira despenca 5,91%, aos 25,65 pontos, mínima do dia update 14h28 Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) perde agora 0,08%, aos 3.878,21 pontos, em nova mínima do dia update 14h27 Setor de papel e celulose apresenta altas: KLBN11, +0,68%; RANI3, +1,74%; SUZB3, +0,49% update 14h26 Rússia afirma apoiar Cuba após Trump dizer que vai “tomar” a república comunista A Rússia disse hoje ter solidariedade inabalável a Cuba, após o presidente dos EUA, Donald Trump, dizer que espera ter a honra de “tomar Cuba” e que pode “fazer o que quiser” com a república insular comunista. Sem mencionar Trump explicitamente, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia expressou séria preocupação com a escalada da tensão em torno do que chamou de “Ilha da Liberdade”. “A Rússia reafirma sua solidariedade inabalável com o governo e o povo fraterno de Cuba”, disse o ministério. “Condenamos veementemente as tentativas de interferência grosseira nos assuntos internos de um Estado soberano, a intimidação e o uso de medidas restritivas unilaterais ilegais”. Trump intensificou a pressão econômica sobre Cuba, impondo um bloqueio de petróleo que prejudicou seu já obsoleto sistema de geração de energia. O New York Times informou que a remoção do presidente cubano Miguel Díaz-Canel do cargo é um dos principais objetivos dos EUA. Citando quatro pessoas familiarizadas com as conversas, o jornal disse que os norte-americanos sinalizaram a negociadores cubanos que Díaz-Canel deve sair, mas estão deixando os próximos passos a cargo dos cubanos. O Kremlin disse estar em contato com a liderança cubana e que Moscou está pronta para fornecer toda a assistência possível. (Reuters) update 14h21 Petro juniores operam mistas: PRIO3 e RECV3 sobem, com 4,65% e 3,66%, e BRAV3 perde 1,66% update 14h18 Índice de Fundos Imobiliários (IFIX) recua agora 0,07%, aos 3.878,45 pontos, em nova mínima do dia update 14h17 Principais índices em Nova York operam com altas confortáveis; veja cenário atual Dow Jones: +0,32%

S&P 500: +0,36%

Nasdaq: +0,41% update 14h15 Ibovespa Futuro (INDFUT) sobe 0,50%, aos 183.100 pontos update 14h15 Trump diz que recusa da OTAN em ajudar no Irã é um “erro muito tolo” O presidente dos EUA, Donald Trump, disse seu governo foi informado pela maioria de seus aliados da OTAN que não queriam se envolver na operação militar no Irã, uma medida que ele descreveu como um “erro muito tolo”. Em um evento no Salão Oval, Trump disse que os países da OTAN eram favoráveis à guerra conjunta entre EUA e Israel, que já entrou em sua terceira semana, mesmo que não quisessem se envolver. “Acho que a OTAN está cometendo um erro muito tolo. Todos concordam conosco, mas não querem ajudar. E nós, como EUA, temos que nos lembrar disso porque achamos que é muito chocante”, disse. Trump pediu ajuda para policiar o Estreito de Ormuz depois que o Irã respondeu aos ataques norte-americanos e israelenses usando drones, mísseis e minas para fechar efetivamente o canal para os navios-tanque. Mas vários aliados dos EUA disseram na segunda-feira (16) que não tinham planos imediatos de enviar navios para ajudar a desbloquear o estreito, efetivamente rejeitando o apelo de Trump por apoio militar. Hoje, mais cedo, Trump escreveu em uma rede social que “devido ao fato de termos tido tanto sucesso militar, não ‘precisamos’ ou desejamos mais a ajuda dos países da OTAN – NUNCA PRECISAMOS!”. (Reuters) update 14h11 Hapvida (HAPV3) cai 73% desde balanço do 3T e divulga números do 4T25 na 4ª: o que esperar? Apesar do valuation mais atrativo, o cenário de curto prazo segue desafiador, com concorrência elevada e risco de revisões negativas nas projeções. update 14h09 Alemanha: mudança controlada do regime no Irã não é algo realista e caos no Irã não é de nosso interesse update 14h07 Dólar comercial tem baixa de 0,60%, a R$ 5,199 na venda Na mínima, foi a R$ 5,190, enquanto a máxima bateu em R$ 5,242. update 14h06 Vale (VALE3) apresenta alta curta de 0,10%, a R$ 78,92 update 14h00 Futuros de gás natural caem 0,33% na NYMEX; contratos são para abril update 13h58 Flávio é “marcado por denúncias e investigações envolvendo rachadinhas”, diz PT Texto publicado pelo diretório nacional defende que eleição será pautada por dois projetos políticos antagônicos e critica candidatura do filho de Jair Bolsonaro. update 13h56 Ibovespa sobe 0,84%, aos 181.385,70 pontos update 13h54 Trump diz que recusa da Otan em ajudar no Irã é um “erro muito tolo” O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que os Estados Unidos foram informados pela maioria de seus aliados da Otan que não queriam se envolver na operação militar no Irã, uma medida que ele descreveu como um “erro muito tolo”. Em um evento no Salão Oval, Trump disse que os países da Otan eram favoráveis à guerra conjunta entre EUA e Israel, que já entrou em sua terceira semana, mesmo que não quisessem se envolver. “Acho que a Otan está cometendo um erro muito tolo”, disse Trump. “Todos concordam conosco, mas não querem ajudar. E nós, como Estados Unidos, temos que nos lembrar disso porque achamos que é muito chocante”, acrescentou. Trump pediu ajuda para policiar o Estreito de Ormuz depois que o Irã respondeu aos ataques norte-americanos e israelenses usando drones, mísseis e minas para fechar efetivamente o canal para os navios-tanque. Mas vários aliados dos EUA disseram na segunda-feira que não tinham planos imediatos de enviar navios para ajudar a desbloquear o estreito, efetivamente rejeitando o apelo de Trump por apoio militar. update 13h53 Ações de Petrobras ampliam ganhos; PETR3 sobe 3,19% e PETR4 avança 3,42% update 13h51 Trump adia viagem a Pequim em meio à guerra com o Irã O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta terça-feira que está adiando a viagem a Pequim para se reunir com o presidente chinês, Xi Jinping, conforme a guerra com o Irã afeta a política externa dos EUA e atrasa o esforço para aliviar as tensões entre as duas maiores economias do mundo. “Estamos redefinindo a reunião… Estamos trabalhando com a China. Eles estavam de acordo”, disse Trump a repórteres no Salão Oval. Trump viajaria a Pequim de 31 de março a 2 de abril para a primeira visita ao país em seu segundo mandato. A viagem agora será realizada em cerca de cinco ou seis semanas, disse Trump. A embaixada da China em Washington não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. O adiamento da visita aumenta a incerteza tanto para os mercados quanto para a diplomacia, já que a guerra com o Irã elevou os preços do petróleo, ameaçou a navegação pelo Estreito de Ormuz e aumentou o foco dos investidores na segurança energética. update 13h50 Grandes bancos mantêm perdas; maiores quedas são de ITUB4 (-0,88%) e SANB11 (-0,82%) update 13h47 Trump diz que Cuba está conversando com Rubio; EUA farão algo em breve O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira que Cuba está em uma situação ruim e que o país está conversando com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Washington faria “algo com Cuba” muito em breve, disse ele em comentários aos repórteres no Salão Oval. update 13h43 Sabesp (SBSP3) sobe 2% após resultado acima do esperado puxado por custos menores Resultado foi impulsionado pela contínua redução de despesas controláveis, principalmente com pessoal, materiais e inadimplência. update 13h41 Coceral corta previsões de safra de trigo da UE e do Reino Unido e eleva projeção para milho A associação comercial de grãos da Europa, a Coceral, reduziu nesta terça-feira suas previsões para a produção de trigo “soft” e de canola na União Europeia e na Reino Unido este ano, ao mesmo tempo em que elevou suas projeções para o milho e a cevada. Em sua segunda previsão para as safras deste ano, a Coceral fixou a safra de trigo “soft” da UE e no Reino Unido em 142,6 milhões de toneladas métricas, abaixo das 143,9 milhões de toneladas projetadas em dezembro e das 148,7 milhões de toneladas produzidas em 2025. A expectativa é de que a produtividade do trigo caia em relação aos níveis excepcionais de 2025, embora as condições de umidade sejam boas no momento. No sul da Europa, o estágio crucial de desenvolvimento sugere uma perspectiva promissora. No caso do milho, a projeção foi elevada para 60,7 milhões de toneladas, versus 58,9 na previsão de dezembro, agora superando o total colhido em 2025 (59,3 milhões de toneladas). update 13h39 Natura (NATU3) prevê preço médio maior para Avon com reposicionamento O presidente-executivo da Natura, João Paulo Ferreira, afirmou nesta terça-feira que a Avon continuará mais acessível do que os produtos Natura, mas que a expectativa é que o preço médio aumente em razão das inovações com o relançamento da marca neste mês. “O conjunto de inovações que nós estamos trazendo carrega benefícios em relação ao portfólio anterior, então nós esperamos que o preço médio da Avon suba quando comparado com ela mesma, por conta da inovação relevante que ela está trazendo. Mas ela não vai deixar de ser uma marca mais acessível”, afirmou. “Ela ficará um pouco mais premium do que ela é hoje…mas muito mais em conta do que as linhas da Natura”, acrescentou o executivo em entrevista a jornalistas após a divulgação do balanço do quarto trimestre na véspera. Ferreira destacou que a marca foi posicionada para servir a clientes mais jovens conectadas ao mundo da beleza, da moda e às redes sociais e melhor posicionada para enfrentar marcas independentes. update 13h36 Presidente da Colômbia diz que bombardeios na fronteira com Equador deixaram 27 corpos carbonizados O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, disse nesta terça-feira que os bombardeios ocorridos na fronteira com o Equador deixaram 27 corpos carbonizados, enquanto seu homólogo equatoriano, Daniel Noboa, afirmou que seu país estava realizando bombardeios em seu próprio território contra traficantes de drogas. “Eu não dei essa ordem”, disse Petro no X, acrescentando que os bombardeios não foram realizados pelas forças de segurança colombianas. “Presidente Petro, suas declarações são falsas, estamos agindo em nosso território, não no seu”, postou Noboa no X mais cedo, depois que Petro sugeriu, em comentários na noite de segunda-feira, que o Equador havia lançado as bombas em território colombiano. Noboa disse que os locais bombardeados serviam de esconderijo para grupos ligados ao narcoterrorismo, a maioria deles colombianos. “Continuaremos a limpar e a reconstruir o Equador”, acrescentou. Seu governo lançou operações na noite de domingo contra gangues criminosas em todo o país, mas não informou sobre o progresso das operações militares na fronteira. update 13h31 FIIs ganham tração na B3 e negociação diária salta quase 50% em 2026 Mercado atinge R$ 200 bilhões em estoque e mantém avanço da base de investidores pessoa física. update 13h27 Ibovespa volta a operar acima dos 181 mil pontos; agora sobe 0,88%, aos 181.458,54 pontos update 13h26 Trump diz que não precisa de apoio da Otan, após membros recusarem ajudar contra Irã Presidente dos EUA acusou a aliança militar de nunca fazer nada pelos Estados Unidos em troca da proteção oferecida pelos americanos. update 13h24 Taxas futuras caem após Tesouro recomprar títulos e dólar se reaproxima de R$ 5,20 As taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros) abriram a tarde desta terça-feira em queda, após o Tesouro Nacional ter promovido mais uma intervenção no mercado para eliminar distorções na curva a termo, em meio à continuidade da guerra no Oriente Médio. O Tesouro recomprou o equivalente a R$9,05 bilhões em títulos prefixados, depois de já ter feito duas intervenções semelhantes na segunda-feira. O cenário externo também contribui para a baixa dos DIs, com os rendimentos dos Treasuries demonstrando acomodação e as ações sustentando leves altas em Wall Street, enquanto o dólar recua ante boa parte das demais divisas. Estes movimentos ocorrem apesar de o petróleo seguir pressionado, com o barril do Brent sendo negociado pouco acima dos US$102 em Londres. O ambiente externo favorece a alta do Ibovespa, puxado pela Petrobras, e a queda do dólar, para perto dos R$ 5,20, em sintonia com o recuo da moeda norte-americana ante outras divisas de emergentes. (Reuters) update 13h19 Diesel S-10 subiu 19% no Brasil desde início da guerra, aponta painel online O preço médio do diesel S-10, o tipo mais vendido no Brasil, subiu 18,86% no país desde 28 de fevereiro, quando começou a guerra dos EUA e Israel contra o Irã, impactando os mercados de petróleo e combustíveis, apontou nesta terça-feira o painel online ValeCard. A ferramenta gratuita da ValeCard, anunciada nesta terça-feira, acompanha ainda variações de hora em hora nos preços do diesel comum, gasolina e etanol hidratado, com base em dados de abastecimentos de veículos realizados em 25 mil postos credenciados pela empresa de meios de pagamento em todo o Brasil. O preço do diesel comum teve alta ainda maior no mesmo período, de mais de 22%, enquanto a gasolina avançou 10% e o etanol hidratado subiu quase 9%. O CEO da ValeCard, Alan Neto de Ávila, disse que a iniciativa busca ampliar o acesso a dados em um momento de maior volatilidade no mercado. “O aumento das tensões internacionais trouxe um cenário de muita incerteza, não apenas sobre o comportamento dos preços, mas também sobre a disponibilidade de combustível em algumas regiões”, afirmou ele. update 13h14 Banco Central informa a PTAX de fechamento com compra a R$ 5,2016 e venda a R$ 5,2022 COMPRA VENDA Ontem 5,2641 5,2647 1ª parcial 5,2097 5,2103 2ª parcial 5,1992 5,1998 3ª parcial 5,1970 5,1976 4ª parcial 5,2005 5,2011 update 13h07 Lycra entra com pedido de recuperação judicial sob dívida de US$1,2 bi A The Lycra Company, fabricante de spandex e outros tecidos elásticos, entrou com pedido de recuperação judicial, em Houston, Texas, nesta terça-feira, buscando se livrar de uma dívida de US$1,2 bilhão. Os credores da empresa concordaram em fornecer US$75 milhões em novos financiamentos e em eliminar a maior parte dos US$1,53 bilhão em dívidas existentes da empresa, de acordo com os registros do tribunal. A empresa disse que a reestruturação não afetará suas operações de fabricação, clientes, fornecedores ou funcionários. A Lycra disse que tem apoio quase unânime de seus credores para uma reestruturação e espera sair do processo de recuperação dentro de 45 dias. A Lycra Company, sediada em Wilmington, Delaware, estava sobrecarregada há anos, após uma aquisição em 2019 pela empresa têxtil chinesa Ruyi Textile e pela Fashion International Group Limited, de acordo com registros judiciais. update 13h01 Alckmin diz que expectativa é vigência provisória de Mercosul-UE em maio A ratificação do tratado pelo Congresso será promulgada no período da tarde desta terça. update 12h59 Boeing prevê lucro para divisão de aviões comerciais em 2027, mais tarde do que o esperado A Boeing espera que sua divisão de aviões comerciais tenha lucro em 2027, e não neste ano como previsto anteriormente, devido aos custos mais elevados do que o esperado com a aquisição da Spirit AeroSystems, afirmou o diretor financeiro Jay Malave nesta terça-feira na Conferência Global de Indústrias do Bank of America, em Londres. A divisão de aviões comerciais teve prejuízo de US$632 milhões em 2025 e de US$2,1 bilhões em 2024. A empresa espera aumentar a produção de seu popular jato 737 MAX de cerca de 42 aeronaves por mês para 47 por mês até o final do ano e entregar cerca de 500 jatos este ano, disse ele. A aeronave de corredor único é fundamental para a recuperação financeira da Boeing. As entregas no primeiro trimestre foram ligeiramente prejudicadas por danos na fiação de cerca de 25 aeronaves, mas a correção dos problemas exigiu apenas alguns dias a mais de trabalho e não prejudicará as entregas anuais, disse ele. (Reuters) update 12h53 Boulos: ‘Galípolo, vamos baixar os juros, pelo amor de Deus, tenha santa paciência’ Boulos foi o entrevistado desta terça-feira, 17, do programa Bom Dia, Ministro, da EBC. update 12h48 Em mensagens, ex-presidente do BRB disse a Vorcaro que sempre estaria ao seu lado Paulo Henrique Costa afirma que diálogos ‘fazem parte da rotina do mercado’. update 12h45 Bolsonaro mantém melhora clínica e segue em UTI, diz boletim médico O ex-presidente Jair Bolsonaro manteve nas últimas 24 horas uma melhora clínica e laboratorial, mas segue internado na unidade de terapia intensiva do hospital DF Star, em Brasília, para tratar uma pneumonia, sem previsão de alta da UTI, de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira. Na véspera, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro disse que o ex-presidente fora transferido para uma unidade semi-intensiva, mas o boletim médico desta terça afirma que Bolsonaro “foi transferido para uma nova acomodação em terapia intensiva, mais adequada para o quadro clínico atual”. O boletim desta terça-feira afirmou que Bolsonaro teve nova queda nos marcadores inflamatórios e segue recebendo antibiótico na veia, além de suporte clínico intensivo e fisioterapia respiratória e motora. Bolsonaro, de 70 anos, foi internado na semana passada depois de ter febre alta e vômito na prisão em Brasília onde cumpre pena por tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente e sua defesa negam que ele tenha tentado um golpe de Estado. update 12h42 Ibovespa reduz ganhos, com +0,29%, aos 180.401,03 pontos update 12h42 Ações de Axia ampliam perdas; AXIA3 recua 1,22% e AXIA6 cai 1,26% update 12h41 Ações de Vale (VALE3) passam a oscilar; agora caem 0,05%, a R$ 78,80 update 12h35 Governo fará nova rodada de corte de tarifas de importação após pedidos de empresas, diz secretário do MDIC O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma nova rodada de cortes de Imposto de Importação, revertendo, ainda que em caráter temporário, mais uma parte das elevações de tarifas promovidas mais cedo neste ano, disse à Reuters o secretário de Desenvolvimento Industrial do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Uallace Moreira. A redução das tarifas a zero será concedida de imediato, por um período de até quatro meses, a partir de pedido feito por empresas que argumentarem não haver produção nacional dos itens atingidos, abrindo-se um prazo para o governo avaliar se há embasamento no pedido e decidir se o corte será mantido posteriormente, afirmou. “Se for comprovado que não tem produção nacional, ele vai ficar em zero. Esse processo inicial é automático, a empresa que fizer o pedido e argumentar que não tem produção nacional terá a redução de imediato”, disse. De acordo com o secretário, esse direito é aplicável aos itens que eram tarifados com alíquotas abaixo de 7,2% e que, pela nova regra, passaram a ser taxados em 7,2%. update 12h34 Trump: também não precisamos mais da ajuda do Japão, da Austrália ou da Coreia do Sul update 12h34 Trump: não precisamos mais ou desejamos da ajuda de países da OTAN update 12h33 Trump: estamos sendo informados que nossos aliados da OTAN que eles não querem se envolver na guerra update 12h31 Ações de Vale (VALE3) voltam a reduzir ganhos, com +0,20%, a R$ 79,00 update 12h30 Quem é Ali Larijani, um dos líderes do regime do Irã que Israel diz ter matado Pertencente a uma das famílias mais influentes do Irã, Larijani é filho do aiatolá Mirza Hashem Amoli. update 12h29 Principais índices em Nova York seguem com ganhos confortáveis Dow Jones: +0,43% (na abertura: +0,73%)

(na abertura: +0,73%) S&P 500: +0,41% (na abertura: +0,45%)

(na abertura: +0,45%) Nasdaq: +0,41% (na abertura: +0,34%) update 12h28 Aneel vê alta de 8% na tarifa de energia em 2026, sem contar com efeito de alívio do UBP As tarifas de energia elétrica poderiam aumentar 8% em média no Brasil em 2026, superando os índices inflacionários do IGP-M e IPCA, previstos em 3,1%, segundo estimativa da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) divulgada nesta terça-feira, que ainda não considera eventual alívio tarifário advindo do Uso de Bem Público (UBP). O aumento tarifário deste ano reflete principalmente o avanço da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE), encargo cobrado na conta de luz que serve para financiar uma série de políticas públicas do setor elétrico. O orçamento da CDE para 2026 totaliza R$52,7 bilhões, sendo que R$47,8 bilhões serão custeados pelos consumidores via conta de luz. Além da alta orçamentária de 15,4% em 2026, as tarifas também serão afetadas por ajustes feitos para cobrir custos da CDE do ano passado, já que valor final de 2025 ficou acima do orçado inicialmente. O cálculo da Aneel não considera uma medida que poderá trazer alívio tarifário para 21 distribuidoras do país, mas que ainda não está regulamentada: a repactuação do saldo do Uso de Bem Público (UBP), espécie de royalties pagos por hidrelétricas. update 12h23 Ibovespa reduz ganhos e agora sobe 0,35%, aos 180.508,19 pontos update 12h21 Ações de Axia ampliam perdas; AXIA3 cai 0,88% e AXIA6 perde 0,86% update 12h20 BNDES está ajudando a buscar solução para Raízen, diz Mercadante O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) está ajudando a encontrar uma solução para a Raízen, mantendo conversas com a empresa, seus acionistas Shell e Cosan com o mercado, disse nesta terça-feira o presidente do banco, Aloizio Mercadante. Em coletiva de imprensa sobre o resultado anual do BNDES, Mercadante disse torcer para que a Raízen se recupere, dado o peso dela para o setor de biocombustíveis, e afirmou trabalhar nesta direção. Neste mês, a Raízen protocolou um pedido de recuperação extrajudicial buscando reestruturar dívidas financeiras quirografárias de aproximadamente R$65,1 bilhões. update 12h19 56% dos eleitores diz ter voto definido para presidente, mostra Quaest Pesquisa mostra maioria com decisão consolidada e disputa polarizada em 41% para cada lado. update 12h17 Dólar comercial recua 0,36%, a R$ 5,210 update 12h16 Ibovespa reduz ganhos, com +0,69%, aos 181.120,08 pontos update 12h16 Ibovespa: NATU3 é a maior alta do dia até aqui; veja as demais Dia (%) Vcalor (R$) NATU3 7,65 9,29 USIM5 4,62 6,79 BRKM5 4,54 12,21 RAIZ4 4,00 0,52 PETR4 3,42 47,14 update 12h15 Há uma sobra de R$ 6 bilhões em recursos do Brasil Soberano 1, diz Mercadante update 12h14 Governo pode lançar Brasil Soberano 2 para enfrentar efeitos da crise do petróleo, diz presidente do BNDES; já há conversas com Alckmin sobre isso update 12h14 Ibovespa: BRAV3 é a maior baixa do dia até aqui; veja a lista Dia (%) Valor (R$) BRAV3 -2,63 18,15 AZZA3 -2,14 27,44 MGLU3 -1,52 9,69 HAPV3 -1,24 8,77 EMBJ3 -1,17 76,06 update 12h13 OpenAI venderá IA para agências dos EUA por meio da Amazon A OpenAI assinou um novo acordo para vender acesso a seus modelos de IA para agências governamentais e de militares dos Estados Unidos por meio da unidade de computação em nuvem da Amazon para trabalhos sigilosos e não classificados, disse a companhia nesta terça-feira. O contrato permite que a OpenAI ofereça suporte ao Pentágono em um acordo garantido no final do mês passado, depois que o governo dos EUA abandonou seu fornecedor anterior de IA, a Anthropic. A Anthropic, que ganhou um contrato com o Pentágono no valor de até US$200 milhões em julho de 2025, foi um dos principais fornecedores de IA para os militares dos EUA, trabalhando com a Palantir e a Amazon Web Services (AWS) para implantar seus modelos Claude em sistemas de guerra e de espionagem confidenciais. Porém, seu relacionamento com o Pentágono entrou em colapso em fevereiro, depois que a Anthropic se recusou a permitir o uso militar irrestrito de sua IA, especialmente para vigilância doméstica e armas autônomas. Em seguida, o Pentágono classificou a empresa como um “risco para a cadeia de suprimentos” e a impediu de trabalhar para o governo dos EUA. (Reuters) update 12h10 Banco Central informa terceira parcial PTAX com compra a R$ 5,1970 e venda a R$ 5,1976 update 12h08 Ibovespa sobe com apetite por risco mundial, diante de espera de alívio geopolítico Há expectativas de redução na escalada das tensões da guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã, a despeito de não haver nenhum sinal concreto neste sentido. update 12h01 Ações de Axia operam mistas; AXIA3 cai 0,05% e AXIA6 sobe 0,05% update 11h58 Presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que seu país não teria problema algum em abrigar os jogos do Irã na Copa do Mundo deste ano, se a FIFA concordar update 11h55 Todos os grandes bancos agora recuam; ITUB4 perde 0,05%, BBDC4 cai 0,11%, BBAS3 recua 0,25% e SANB11 perde 0,43% update 11h51 IPO da Aegea pode ocorrer entre maio e junho, diz presidente da Itaúsa update 11h44 Ações de Vale (VALE3) voltam a ampliar ganhos, com +1,05%, a R$ 79,67 update 11h44 Número 1 do contraterrorismo nos EUA renuncia por causa da guerra com o Irã Aliado de Trump, Joe Kent afirma que Irã não era ameaça iminente e acusa pressão de Israel pela decisão de entrar no conflito. update 11h37 Ibovespa perde os 182 mil pontos; agora sobe 1,05%, aos 181.771,82 pontos update 11h37 Grandes bancos passam a operar mistos; SANB11 cai 0,36%, BBAS3 recua 0,17%, ITUB4 perde 0,07% e BBDC4 sobe 0,05% update 11h35 Ibovespa tenta sustentar os 182 mil pontos, com +1,21% update 11h30 Tesouro faz recompra de títulos prefixados em um total de R$9,05 bi O Tesouro Nacional recomprou nesta manhã de terça-feira, em leilões extraordinários simultâneos, 7,6 milhões de Letras do Tesouro Nacional (LTN) e 5 milhões de Notas do Tesouro Nacional (NTN-F), ambos títulos prefixados, em um valor total de R$9,05 bilhões. No caso das LTN, foram recomprados 5 milhões de títulos para 01/07/2029, no valor financeiro de R$3,305 bilhões, e outros 2,6 milhões de papéis para 01/01/2032 no valor de R$1,239 bilhão. No caso das NTN-F, foram recomprados 5 milhões de títulos para 01/01/2031 no valor de R$4,506 bilhões. Apesar de ter feito simultaneamente leilões de venda de LTN e NTN-F, o Tesouro não aceitou propostas nestes casos. Este é o segundo dia de intervenções extraordinárias do Tesouro com o objetivo de eliminar distorções na curva de juros brasileira, em meio à forte pressão trazida pela guerra no Oriente Médio. update 11h29 Governadores rejeitam apelo de Lula para reduzir ICMS do diesel Estados resistem a cortar ICMS e apontam perdas fiscais e falhas no repasse ao consumidor. update 11h27 Futuros do petróleo sobem mais de 2%: WTI tem mais 2,06%, a US$ 95,43; e Brent avança 2,07%, a US$ 102,28 update 11h26 Ações de Petrobras sobem mais; PETR3 ganha 3,21% e PETR4 avança 3,51% update 11h26 Irã entra no 18º dia de bloqueio da Internet Já são 408 horas sem conectividade internacional para o público em geral. update 11h22 Forte dependência de tarifas prejudica impulso industrial de nações em desenvolvimento, diz Banco Mundial Os países em desenvolvimento estão buscando a política industrial de forma mais agressiva do que as nações ricas, mas muitos deles dependem excessivamente de ferramentas contundentes, como tarifas e subsídios, que provavelmente não funcionarão, alertou o Banco Mundial em um relatório nesta terça-feira. Há muito tempo os governos têm apoiado a política industrial, usando ferramentas estatais para moldar a produção em vez de depender exclusivamente dos mercados, disse o economista-chefe do Banco Mundial, Indermit Gill, em um prefácio. “No ano passado, 80% dos economistas do Banco Mundial voltados a países específicos relataram que os governos de seus clientes buscaram sua orientação sobre como usar a política industrial de forma mais eficaz”, escreveu Gill no relatório sobre estratégias em 183 nações. O relatório constatou que as economias em desenvolvimento aplicam políticas industriais mais intensamente do que os países de alta renda, com as nações de baixa renda, em média, visando 13 setores para o crescimento, mais do que o dobro dos Estados mais ricos, de acordo com os autores Ana Margarida Fernandes e Tristan Reed. update 11h18 Sabesp tem interesse por grandes ativos fora de SP, diz presidente A Sabesp (SBSP3) tem mais interesse por grandes ativos fora do Estado de São Paulo, enquanto prefere acordos menores dentro de sua área de atuação, afirmou o presidente-executivo da companhia, Carlos Piani, nesta terça-feira. “Sobre oportunidades inorgânicas, tentamos focar mais em grandes acordos…Tamanho importa para nós”, disse o executivo durante conferência em inglês com analistas após a publicação dos resultados de quarto trimestre na noite da véspera. Piani reafirmou que nessa lógica a Sabesp tem interesse no processo de desestatização da mineira Copasa (CSMG3), mas uma real participação da companhia depende de uma série de fatores como a renovação de contrato de serviço da Copasa em Belo Horizonte, algo que segundo Piani está demorando para ser concluído. “Isso (contrato da Copasa em BH) vai ser crítico para nós para definirmos as condições econômicas (do negócio)”, disse Piani. Dentro do Estado de São Paulo o foco da Sabesp é defender sua atuação e por isso a empresa mira acordos menores, disse o executivo. update 11h12 Dólar comercial renova mínima, com -0,75%, a R$ 5,189 update 11h11 Viana diz que decisão do STF impediu análise de dados de filho de Lula na CPMI Presidente da comissão afirma que suspensão de quebras de sigilo travou apuração e critica decisão de Flávio Dino. update 11h10 Banco Central informa segunda parcial PTAX com compra a R$ 5,1992 e venda a R$ 5,1998 update 11h07 Ações de B3 (B3SA3) operam na máxima, com +4,09%, a R$ 18,06 update 11h07 Ações de Petrobras renovam máximas; PETR3 sobe 3,05% e PETR4 avança 3,31% update 11h02 Governo fecha parceria com BID para preparar empresas para acordo Mercosul-UE O governo brasileiro assinou nesta terça-feira protocolo de intenções com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para o lançamento este ano de um programa que irá auxiliar micro, pequenas e médias empresas a alavancar seus negócios na esteira do acordo Mercosul-União Europeia. O BID calcula que as exportações do Mercosul para a UE podem subir até 23% por conta do acordo, assinado em janeiro após 25 anos de negociações. Sua implementação, contudo, depende da ratificação pelos poderes Legislativos das partes envolvidas, processo que já foi finalizado no Congresso brasileiro, mas ainda está pendente em outros países. Antevendo que o efetivo ganho de mercado pelo Mercosul dependerá de ajustes pelas empresas, o acordo assinado entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e o BID prevê assistência para adaptação comercial, capacitação sobre normas de sustentabilidade da UE, e estudo sobre certificações técnicas para setores exportadores prioritários. (Reuters) update 11h00 Ações de Petrobras sobem mais; PETR4 avança 3,01% e PETR3 sobe 2,59% update 10h59 Nova máxima: Ibovespa sobe 1,63%, aos 182.800,30 pontos update 10h58 Chefe do contraterrorismo nos EUA renuncia ao cargo, em protesto à guerra O chefe do Centro Nacional de Contraterrorismo dos EUA, Joe Kent, renunciou ao cargo em protesto contra a guerra em curso no Irã. “Não posso, em sã consciência, apoiar a guerra em curso no Irã”, escreveu em uma carta a Donald Trump, publicada em uma rede social. “O Irã não representava nenhuma ameaça iminente à nossa nação, e é evidente que iniciamos esta guerra devido à pressão de Israel e de seu poderoso lobby americano”. update 10h51 Ações de Petrobras renovam máximas; PETR3 sobe 2,15% e PETR4 avança 2,57% update 10h51 Mais uma máxima: Ibovespa sobe 1,50%, aos 182.580,39 pontos update 10h49 Nova máxima: Ibovespa sobe 1,49%, aos 182.551,35 pontos update 10h48 Mais uma máxima: Ibovespa sobe 1,41%, aos 182.419,35 pontos update 10h48 Ações de Petrobras renovam máximas; PETR3 sobe 1,94% e PETR4 avança 2,26% update 10h47 Ibov tem mais uma máxima: 182.335,96 pontos, com +1,37% update 10h47 Nova máxima: Ibovespa sobe 1,30%, aos 182.211,99 pontos update 10h43 Ibov renova máxima, com +1,13%, aos 181.903,76 pontos update 10h39 Com Ibovespa em alta, somente 10 ativos recuam; maiores perdas são de BRAV3 (-5,04%) e HAPV3 (-1,13%) update 10h39 Netanyahu: estamos minando o regime para dar aos iranianos a chance de derrubá-lo O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, respondeu à morte de importantes figuras iranianas durante a noite – Ali Larijani, chefe do Conselho de Segurança Nacional, e o comandante das forças Basij do Irã –, afirmando que Israel está “minando este regime na esperança de dar ao povo iraniano a chance de derrubá-lo”. update 10h38 Natura: ação salta 10% após 4T com forte controle de despesa, mas isso é sustentável? Analistas avaliam positivamente os resultados, mas estão mais incertos sobre futuro da companhia. update 10h37 Lufthansa estende suspensão dos voos para Tel Aviv até 9 de abril Diversas outras grandes companhias aéreas internacionais, como British Airways, Air Canada, Delta, United e American Airlines, também suspenderam os voos para Tel Aviv por um período que pode chegar até maio. update 10h34 Ações de Vale (VALE3) reduzem ganhos, com +0,30%, a R$ 79,08 update 10h33 DXY: índice dólar recua 0,14%, aos 99,57 pontos update 10h32 Hassett diz que guerra com Irã acabará em algumas semanas e endossa encontro Trump-Xi Em entrevista à CNBC, diretor do Conselho Econômico da Casa Branca afirmou que o Irã não está prejudicando a economia americana, que se encontra em “boa saúde”. update 10h32 VIX: índice de volatilidade nos EUA recua 5,70%, aos 22,17 pontos update 10h31 VXBR: índice de volatilidade na Bolsa brasileira recua 2,46%, aos 26,59 pontos update 10h30 Principais índices em Nova York abrem com novos ganhos Investidores em Wall Street começaram o dia desanimados, após novos ataques feitos pelo Irã, mas ganharam ânimo, com Israel dizendo que matou o comandante de segurança iraniano, Ali Larijani. Os países aliados aos EUA seguem se recusando a entrar na guerra. Os petróleos sobem hoje, após a baixa de ontem, mas é um avanço não muito expressivo. Muitos atribuem o bom desempenho contínuo do mercado de ações a uma economia relativamente forte, inflação controlada e lucros expressivos, mas Holly Mazzocca, presidente da Bartlett Wealth Management, afirmou à CNBC que “os riscos para essa trajetória de crescimento estão aumentando”. “Começamos este ano com uma base bastante sólida, mas o mercado de trabalho, em particular, enfraqueceu significativamente. Portanto, a grande questão para os investidores agora é ser realista e reconhecer que os riscos gerais para a continuidade desse crescimento são maiores hoje do que eram há algumas semanas”. Dow Jones: +0,73%

S&P 500: +0,45%

Nasdaq: +0,34% update 10h30 Mais uma máxima: Ibovespa sobe 1,11%, aos 181.867,53 pontos update 10h29 Ibovespa renova máxima: 181.775,93 pontos, com +1,05% update 10h29 Polônia decide não enviar tropas para o Irã O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, declarou que seu país não enviará tropas para participar da guerra com o Irã, após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter solicitado aos aliados que ajudassem a formar uma coalizão para garantir a segurança do Estreito de Ormuz. O governo polonês “não planeja nenhuma expedição ao Irã, e isso não gera dúvidas por parte de nossos aliados”, disse. Ele afirmou que isso abrange as forças terrestres, aéreas e navais da Polônia, que ainda estão sendo reforçadas em função do conflito na fronteira com a Ucrânia. (com informações da Al Jazeera) update 10h29 Natura está pronta para acelerar o crescimento em 2026, afirma CEO ‘Estou confiante em nossa capacidade de cumprir nossos ⁠compromissos ‌para 2026 e adiante’, afirmou ⁠o executivo. update 10h27 Inflação “transitória” dos EUA completa cinco anos e ainda incomoda O pior surto inflacionário dos EUA em uma geração completa cinco anos este mês, um choque econômico que ainda gera debates de toda ordem, influencia a política nacional e frustra autoridades do Federal Reserve que tentam trazer o ritmo de aumento de preços de volta à sua meta de 2%. Quando a queda vertiginosa da inflação no início da pandemia da Covid-19 gerou preocupações com uma perigosa espiral descendente de salários e preços, foi considerado um bom sinal quando os preços começaram a subir mais de 2% ao ano em março de 2021. Autoridades do Fed até planejaram incentivar a tendência emergente com a manutenção das taxas de juros baixas. “Queremos uma inflação de 2%, e não em uma base transitória”, disse o presidente do Fed, Jerome Powell, em uma coletiva de imprensa naquele mês, em uma declaração do tipo “cuidado com o que você deseja” que assombraria o banco central. Os banqueiros centrais disseram esperar que a inflação ficaria acima de meta naquele ano, mas não muito, e que segurariam qualquer esforço para desacelerar a economia com alta de juros até que o aumento da inflação se mostrasse duradouro. (Reuters) update 10h24 Ibovespa amplia ganhos e agora sobe 0,89%, aos 181.480,33 pontos update 10h23 Ações de Petrobras renovam máximas; PETR3 sobe 1,56%, a R$ 50,90, e PETR4 avança 1,62%, a R$ 46,32 update 10h22 Ibov tem nova máxima, com +0,85%, aos 181.401,77 pontos update 10h21 Nova máxima: Ibovespa sobe 0,80%, aos 181.312,39 pontos update 10h21 Ibovespa renova máxima: 181.283,73 pontos, com +0,78% update 10h20 Varejistas sobem juntas: CEAB3 ganha 1,22%, LREN3 avança 0,59%, MGLU3 sobe 0,51% e BHIA3 avança 0,34% update 10h20 Nova máxima: Ibovespa sobe aos 181.102,60 pontos, com +0,68% update 10h19 Natura (NATU3) inicia dia com alta de 10,78%, após resultados do 4T25 update 10h19 Ibovespa sobe acima dos 181 mil pontos O Ibovespa opera com alta nos primeiros negócios desta terça-feira (17), acima dos 181 mil pontos, depois que novos ataques do Irã a aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico elevavam os preços do petróleo e mantêm os investidores nervosos, enquanto Federal Reserve e Banco Central iniciam suas reuniões de política monetária. Sobem as ações de PETR4, VALE3 e varejistas, enquanto os grandes bancos recuam. O dólar comercial recua a R$ 5,20 e os juros futuros caem por toda a curva. Os mercados de ações ganharam fôlego na segunda-feira com o recuo dos preços do petróleo, em meio à esperança de que o fluxo de embarques pelo Golfo Pérsico melhorasse. Operações no campo de gás Shah, nos Emirados Árabes Unidos, permaneciam suspensas nesta terça-feira, enquanto um novo ataque provocou um incêndio no importante terminal de exportação de petróleo de Fujairah, ressaltando como o Irã está interrompendo o fluxo de energia na região. Aliados rejeitaram as exigências do presidente dos Estados , Donald Trump, para enviarem navios de guerra para escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz. Esta terça marca o início das reuniões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que anunciam suas decisões na quarta-feira. Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra e Banco do Japão fazem o mesmo na quinta. Em Wall Street, o Dow Jones Futuro sobe 0,24%, Nasdaq Futuro avança 0,15% e o S&P 500 Futuro tem valorização de 0,10%. (Felipe Alves) update 10h19 Sabesp (SBSP3) começa dia com alta de 0,37%, após balanço do 4T25 update 10h16 Aéreas abrem estáveis: tanto AZUL53 quanto GOLL54 no zero update 10h16 BBAS3, com 0,04%, e BBDC4, com 0,11%, viram para positivo update 10h15 B3 (B3SA3) abre pregão com alta de 0,35%, a R$ 17,41 update 10h14 Ibovespa renova máxima do dia, com alta de 0,46%, aos 180.700,14 pontos update 10h13 Banco Central informa primeira parcial PTAX com compra a R$ 5,2097 e venda a R$ 5,2103 update 10h13 Petrobras abrem dia com ganhos de 1,10% (PETR3) e 1,05% (PETR4) update 10h12 Ibovespa sai dos leilões com alta de 0,38%, aos 180.552,08 pontos update 10h12 Siderúrgicas começa dia de forma mista: CSNA3, +0,17%; GGBR4; +0,22%; GOAU4, -0,12%; USIM5, +5,08% update 10h09 Frigoríficos começam com ganhos: BEEF3 sobe 0,23% e MBRF3 ganha 0,71% update 10h08 Hapvida (HAPV3) começa dia com menos 0,90%, a R$ 8,80 update 10h08 Supermercadistas abrem com altas: ASAI3, +1,02%; GMAT3, +0,20%; PCAR3, +0,42% update 10h07 Petro juniores iniciam de forma mista: PRIO3, +1,77%; RECV3, +0,61%; BRAV3, -3,27% update 10h06 Axia Energia inicia a terça-feira com ganhos de 0,31% (AXIA3) e 0,19% (AXIA6) update 10h05 Grandes bancos começam dia com baixas: BBAS3, -0,17%; BBDC4, -0,63%; ITUB4, -0,53%; SANB11, -0,46% update 10h04 Embraer (EMBJ3) inicia sessão com queda de 0,26%, a R$ 76,76 update 10h03 Vale (VALE3) começa sessão com alta de 0,67%, a R$ 79,37 update 10h01 Ibovespa abre, preliminarmente, com alta de 0,01%, aos 179.890,05 pontos update 10h01 Índice de Small Caps (SMLL) abre, preliminarmente, com alta de 0,01%, aos 2.350,42 pontos update 9h58 Ibovespa futuro recua 0,04%, aos 182.115 pontos update 9h52 STF retoma julgamento que pode condenar deputados por corrupção em emendas Denúncia da PGR envolve parlamentares do Maranhão acusados de irregularidades no uso dos recursos. update 9h49 General Mills fecha venda dos negócios no Brasil para 3corações A General Mills anunciou nesta terça-feira que fechou um acordo para vender seus negócios no Brasil para a 3corações, incluindo as marcas locais Yoki e Kitano e instalações de suprimentos em Pouso Alegre e Campo Novo do Parecis. Segundo o comunicado da General Mills, as operações no Brasil contribuíram com aproximadamente US$350 milhões para as vendas líquidas da companhia no ano fiscal de 2025. “A venda reforça a prioridade da General Mills de reformular seu portfólio para gerar crescimento lucrativo a longo prazo… A transação aumenta a margem de lucro operacional da empresa e fortalece o foco do segmento Internacional em suas plataformas globais prioritárias”. A empresa disse ainda esperar que a transação seja concluída até o fim de 2026, após obtenção de aprovações de reguladores e outras condições precedentes. update 9h48 Ibovespa futuro avança 0,13%, aos 182.425 pontos update 9h40 Dólar comercial renova mínima, com -0,59%, a R$ 5,198 update 9h39 Tesouro anuncia leilão de compra e venda de LTN e NTN-F para as 10h update 9h39 Ataques ao porto de Fujairah e ao campo de gás de Shah agravam disrupção em energia As interrupções ‌em cascata ameaçam bloquear completamente o canal remanescente de exportação de petróleo bruto do produtor da Opep para os mercados globais. update 9h37 Guerra no Irã pode levar 45 milhões à fome aguda até junho, diz Programa Mundial de Alimentos Dezenas de milhões de pessoas a mais enfrentarão fome aguda se a guerra do Irã continuar até junho, de acordo com análise do Programa Mundial de Alimentos divulgada nesta terça-feira. Os ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã, que começaram no final de fevereiro, sufocaram as principais rotas de ajuda humanitária, atrasando as remessas que salvam vidas em algumas das piores crises do mundo. Prevê-se que mais 45 milhões de pessoas serão empurradas para a fome aguda devido aos aumentos nos custos de alimentos, petróleo e transporte, elevando a contagem global acima do nível recorde atual de 319 milhões, disse o diretor-executivo adjunto do Programa Mundial de Alimentos, Carl Skau, a repórteres em Genebra. “Isso levaria os níveis globais de fome a um recorde histórico e é uma perspectiva terrível, terrível”, disse ele. “Antes dessa guerra, já estávamos em uma tempestade perfeita em que a fome nunca foi tão grave como agora, em termos de números e de profundidade da fome”, acrescentou. (Reuters) update 9h36 Natura (NATU3): 4T25 representa um marco na história da empresa, exalta a XP A Natura (NATU3) apresentou melhores resultados no 4T25, com receita em linha com as expectativas da XP e sob pressão, mas com um Ebitda fortemente acima do esperado, graças a despesas de vendas mais controladas. Como previsto, a Natura apresentou uma dinâmica de receita fraca, com o cenário macroeconômico continuando a impactar negativamente o Brasil e a Argentina. No entanto, a empresa surpreendeu positivamente com a economia nas despesas de vendas decorrente de medidas táticas de eficiência e dos ganhos da Onda 2 na América Latina hispânica, o que resultou em um Ebitda ajustado 22% acima do esperado. A surpresa negativa veio com uma provisão para recebíveis da TBS, embora não tenha sido monetária. Olhando para o futuro, a empresa reiterou seu compromisso de entregar expansão do Ebitda em 2026, além dos 14,1% registrados em 2025, que é superior à projeção de 13,7% da XP. Este trimestre representa um marco na história da empresa, finalmente deixando para trás os resultados incertos decorrentes das operações descontinuadas. A XP mantém recomendação de compra. update 9h34 Governo busca se afastar do STF para evitar desgaste em caso Master Auxiliares do presidente dizem, em conversas reservadas, que caberá a Alexandre de Moraes e Dias Toffoli se explicarem. update 9h31 Dólar comercial recua 0,40%, a R$ 5,208 update 9h30 Ibovespa futuro agora sobe 0,16%, aos 182.475 pontos update 9h27 Ministro Fernando Haddad deve deixar o Ministério da Fazenda nesta sexta-feira Titular da equipe econômica irá concorrer ao governo de São Paulo. update 9h26 Sabesp (SBSP3): 4T25 foi tranquilizador para a tese de investimento, diz XP A Sabesp (SBSP3) reportou resultado 6% acima das expectativas da XP no 4T25 em relação ao Ebitda, o que foi considerado “tranquilizador para a tese de investimento em um momento em que o mercado começou a expressar algumas preocupações devido aos riscos hidrológicos”. O resultado acima do esperado no Ebitda deve-se principalmente a um aumento de 2% no volume, com tarifas médias em linha com as expectativas. Em relação aos custos, apresentou números em linha, enquanto a inadimplência de R$ 90 milhões no trimestre ficou bem abaixo da nossa estimativa de R$ 171 milhões. Os resultados sólidos trazem segurança à tese de investimento. update 9h20 Após atrasos, parlamentares da UE se aproximam de votação sobre acordo comercial com os EUA Os parlamentares da União Europeia devem votar esta semana a legislação para aprovar partes do acordo comercial entre a UE e os Estados Unidos, depois de suspenderem duas vezes seus trabalhos por não acreditarem que os EUA estivessem cumprindo sua parte do acordo. O Parlamento Europeu vem debatendo propostas para remover as taxas de importação da UE sobre produtos industriais dos EUA e melhorar o acesso aos produtos agrícolas norte-americanos, uma parte fundamental do acordo fechado na Escócia em julho passado, bem como para continuar com taxas zero para lagostas dos EUA, inicialmente acordadas com Trump em 2020. As propostas precisam ser aprovadas pelo Parlamento e pelos governos da UE. Um pequeno grupo de parlamentares decidirá nesta terça-feira se deve proceder a uma votação, e as autoridades da UE disseram que provavelmente apoiarão o avanço da legislação. Isso abriria caminho para que o comitê de comércio do Parlamento vote na quinta-feira, uma etapa necessária para a aprovação do acordo. Muitos parlamentares afirmaram que o acordo comercial é desequilibrado, pois a UE deve reduzir a maioria das taxas de importação, enquanto os EUA mantêm uma taxa ampla de 15%. No entanto, eles já pareciam dispostos a aceitá-lo, embora com condições, como uma cláusula de caducidade de 18 meses e medidas para responder a possíveis aumentos nas importações dos EUA. (Reuters) update 9h20 EUA: variação semanal de empregos privados ADP fica positiva em 9,00 mil, abaixo da semana anterior, que teve 15,50 mil update 9h19 Minidólar com vencimento em abril (WDOJ26) vira para queda, com menos 0,37%, cotado a 5.233,50 update 9h18 INSS suspende novos registros de crédito consignado pelo C6 O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) suspendeu o recebimento de novos registros de crédito consignado pelo Banco C6, citando descumprimento das cláusulas do acordo entre ambas as entidades, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União nesta terça-feira. De acordo com a decisão, novas averbações de operações de crédito consignado pelo C6 estão suspensas até que “sejam restituídos os valores cobrados indevidamente a título de pacotes de serviço com dedução nos benefícios administrados pelo INSS, devidamente corrigidos”. Em nota, o C6, que tem como sócio o gigante norte-americano JPMorgan Chase JPM, afirmou que “discorda integralmente da interpretação do INSS e vai buscar seu direito de defesa na esfera judicial”. O banco afirmou que não praticou nenhuma irregularidade e seguiu rigorosamente todas as normas vigentes. O banco ainda disse que a contratação do consignado nunca esteve condicionada à compra de nenhum outro produto e que não desconta parcelas mensais referentes à contratação de pacote de benefícios. update 9h15 Assessor da Casa Branca diz à CNBC que petroleiros “começam a passar” pelo Estreito de Ormuz Os navios petroleiros estão “começando a passar” pelo Estreito de Ormuz, disse o assessor econômico da Casa Branca Kevin Hassett à CNBC em uma entrevista na terça-feira, reiterando a posição do governo Trump de que a guerra com o Irã deve durar semanas, não meses. update 9h13 Ibovespa futuro vira para alta de 0,03%, aos 182.230 pontos update 9h12 Dólar comercial vira para queda de 0,29%, a R$ 5,213 update 9h11 DIs: juros futuros começam dia com baixas por toda a curva Taxa (%) Variação (pp) DI1F27 14,060 -0,010 DI1F28 13,535 -0,015 DI1F29 13,520 -0,015 DI1F31 13,710 -0,015 DI1F32 13,765 -0,015 DI1F33 13,780 -0,015 DI1F35 13,765 -0,005 update 9h06 Petróleo do Oriente Médio se torna o mais caro do mundo conforme guerra corta fornecimento Os índices de referência do petróleo bruto do Oriente Médio atingiram recordes históricos, tornando-se os mais caros do mundo, mesmo com a queda da comercialização devido à guerra no Irã e alguns traders argumentando que os “benchmarks” perderam relevância devido às interrupções do fornecimento. O aumento nos índices de referência, usados para precificar milhões de barris de petróleo bruto do Oriente Médio destinados à Ásia, está aumentando custos para as refinarias asiáticas, forçando-as a buscar alternativas ou a reduzir ainda mais a produção nos próximos meses. O Dubai à vista foi avaliado em um recorde de US$157,66 por barril na terça-feira para cargas de carregamento de maio, informou a S&P Global Platts, superando o recorde histórico dos futuros do Brent LCOc1 de US$147,50 em 2008. Isso elevou o prêmio de Dubai para swaps a US$60,82 por barril na segunda-feira, contra uma média de 90 centavos em fevereiro, segundo dados da Reuters. Da mesma forma, os futuros do petróleo bruto de Omã atingiram um recorde de US$152,58 por barril, elevando seu prêmio para os swaps de Dubai a US$55,74 por barril, em comparação com apenas 75 centavos em média em fevereiro. update 9h03 Dólar comercial abre em alta de 0,20%, cotado a R$ 5,238 na compra e a R$ 5,239 na venda update 9h03 Bitcoin Futuro (BITFUT) começa dia com baixa de 0,29%, aos 389.380,00 update 9h02 Minidólar com vencimento em abril (WDOJ26) começa o dia com alta de 0,10%, cotado a 5.258,00 update 9h02 Mini-índice com vencimento em abril de 2026 (WINJ26) abre dia com queda de 0,60%, aos 181.155 pontos update 9h01 Dólar futuro abre em alta de 0,04%, cotado aos 5.257,00 pontos update 9h01 Ibovespa futuro abre em queda de 0,42%, cotado aos 181.415 pontos update 8h58 Testemunha disse que Lulinha recebia R$ 300 mil do ‘Careca do INSS’, diz Carlos Viana Nesta semana, o filho do presidente admitiu ao STF uma viagem bancada por Antônio Carlos Camilo Antunes a Portugal. update 8h58 Preços dos combustíveis no Brasil seguem com ampla diferença abaixo da paridade internacional, diz Abicom Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 50 dias diminuição dos preços da gasolina. Sobre o diesel, a estatal reajustou os preços há 4 dias. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta, exceto em feriados. Diesel A S10 (média nacional): -54%, ou -R$ 1,97 (ontem: -60%, ou -R$ 2,18)

Gasolina A (média nacional): -48%, ou -R$ 1,20 (ontem: -50%, ou -R$ 1,26) update 8h55 Arena Trader XP: Day Trade ao vivo com Alex Carvalho update 8h49 Nvidia prevê gastos com data centers entre US$ 3 tri e US$ 4 tri por ano até 2030 Muitos investidores estão preocupados com a sustentabilidade dos gastos com IA. update 8h49 BC transforma regime de administração especial temporária do Banco Master em liquidação extrajudicial update 8h48 Presidente do Banco do Japão enfatiza necessidade de atingir inflação de 2% apoiada em ganhos salariais O presidente do Banco do Japão, Kazuo Ueda, disse que a inflação subjacente está acelerando em direção à meta de 2% do banco central, enfatizando que os aumentos de preços devem ser acompanhados por sólidos ganhos salariais. Os comentários foram feitos antes da reunião de política monetária do banco central, que durará dois dias e terminará na quinta-feira, onde se espera manutenção da taxa de juros em 0,75%. O aumento dos preços do petróleo com o conflito do Oriente Médio aumenta a pressão inflacionária já crescente, complicando a decisão do Banco do Japão sobre quando aumentar os juros, já que o país depende das importações de energia para impulsionar sua economia. Ueda disse ao Parlamento que os salários e os preços estão aumentando moderadamente em conjunto, à medida que as empresas repassam os custos mais altos de matéria-prima e mão de obra. “A inflação subjacente está acelerando gradualmente em direção à nossa meta de 2%”, e a convergência para cerca de 2% é vista em algum momento a partir da segunda metade do ano fiscal de 2026 até 2027, disse Ueda nesta terça-feira. (Reuters) update 8h45 Confiança dos investidores da Alemanha cai mais que o esperado em março, aponta ZEW A confiança dos investidores da Alemanha caiu muito mais do que o esperado em março, registrando o maior declínio desde fevereiro de 2022, quando a guerra na Ucrânia começou, à medida que as pressões sobre os preços aumentam com o conflito no Oriente Médio. O indicador de sentimento econômico caiu para -0,5 ponto em março, informou o instituto de pesquisa econômica ZEW nesta terça-feira, o valor mais baixo desde abril de 2025. Analistas consultados pela Reuters esperavam que a leitura caísse para 39,0 pontos, em comparação com os 58,3 do mês passado. “O indicador ZEW entrou em colapso”, disse o presidente do ZEW, Achim Wambach, acrescentando que a pressão inflacionária aumenta o risco de uma desaceleração na recuperação incipiente da Alemanha. A força desses efeitos dependerá da intensidade e da duração do conflito, disse Wambach. update 8h45 CME/FedWatch: projeção de manutenção dos juros nos EUA para amanhã está em 99% 18/03 29/04 3,75%-3,50% 99,1% 97% 3,50%-3,25% 0,1% 3% 3,25%-3,00% – – update 8h42 Itaúsa aumenta lucro líquido recorrente para R$ 4,45 bi no 4º tri, alta anual de 21% Lucro ​líquido do ​quarto trimestre foi de R$ 4,3 bilhões. update 8h39 Dólar busca por direção enquanto o foco muda para resposta de BCs O dólar buscava uma direção clara nesta terça-feira, com os investidores mudando seu foco para reuniões de bancos centrais, em meio à incerteza sobre o conflito no Oriente Médio e as perspectivas para os preços do petróleo. O conflito no Oriente Médio e seu impacto econômico permanecem no centro das atenções, com os preços do petróleo acima de US$100 por barril devido a preocupações com o fornecimento, já que o Estreito de Ormuz está praticamente fechado. Os futuros do petróleo caíram na sessão anterior, depois que alguns navios atravessaram a via fluvial crítica. “Se o Irã permitir a passagem de navios destinados à Índia, China e sul da Ásia, isso poderá reduzir significativamente a pressão sobre a oferta”, disse Mohit Kumar, economista da Jefferies. “Ao mesmo tempo, o Irã pode alegar que mantém o controle do tráfego do Estreito.” O Irã lançou novos ataques contra os Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira, o tipo de ataque contra os aliados norte-americanos do Golfo que o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que não era esperado. update 8h38 Índice EWZ cai 0,25% na pré-abertura dos EUA update 8h36 Governo do DF corre contra o tempo para tentar viabilizar aporte e salvar o BRB Expectativa é reverter a decisão até o fim desta terça-feira, véspera da realização da assembleia de acionistas. update 8h31 PRIO (PRIO3) recebe licença para perfurar até 14 novos poços no Campo de Frade Petroleira manterá o mercado informado acerca do cronograma de perfuração no Campo. update 8h28 Sabesp anuncia quase R$584 mi em JCP e aumento de capital de R$169 mi O conselho de administração da Sabesp aprovou na segunda-feira à noite a distribuição de juros sobre o capital próprio (JCP) de R$583,6 milhões, referentes ao exercício de 2025.O montante corresponde a R$0,8292 por ação, de acordo com a empresa, e o pagamento dos proventos será feito em 30 de abril para acionistas que detinham ações na data base de 19 de março. O conselho também aprovou um aumento de capital de R$169,2 milhões mediante a capitalização do saldo de reservas de lucros, representado pela emissão de 19,9 milhões de ações a serem distribuídas aos acionistas com preço de R$149,34 por ação. O aumento de capital seguirá a proporção de 0,02834562 novas ações ordinárias para cada ação ordinária para as posições detidas também no dia 19 de março. Com o aumento, o capital da companhia passa para um total de R$21,38 bilhões. update 8h25 Área técnica do TCU diz que não recomenda adiamento do leilão de potência A área técnica do Tribunal de Contas da União (TCU) emitiu parecer no qual não recomenda um adiamento do leilão que contratará mais potência para o setor elétrico, marcado em duas sessões nesta semana, no processo da Corte que analisa a forte elevação dos preços-teto do certame pelo governo. Segundo o órgão, “não se mostra conveniente a adoção de medidas imediatas” pelo TCU antes da realização do leilão, uma vez que o sistema elétrico brasileiro corre risco de falta de potência caso a contratação não ocorra “tempestivamente”, conforme indicado pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS). A AudElétrica analisou os argumentos apresentados pelo Ministério de Minas e Energia para a revisão dos preços-teto do leilão, que praticamente dobraram após uma forte reação negativa de empresas interessadas, o que gerou “indícios de irregularidade”, de acordo com a unidade de auditoria especializada em energia elétrica e nuclear. Apesar de não recomendar um adiamento da licitação, o órgão disse que a análise de informações fornecidas pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE), ligada ao governo, evidenciou “fragilidades metodológicas” na definição dos preços-teto, já que os parâmetros adotados, baseados principalmente em dados declarados pelas empresas, “mostram-se pouco aderentes às referências internacionais e não capturam tempestivamente oscilações significativas de mercado”. update 8h24 Congresso promulga hoje acordo Mercosul–UE e conclui ratificação do Brasil no tratado Sessão solene marca etapa final no Congresso e reforça aposta do governo Lula na abertura comercial e na integração com o bloco europeu. update 8h21 Irã pede que países condenem ataques de EUA e Israel As interrupções no Estreito de Ormuz não podem ser tratadas independentemente da guerra dos EUA e de Israel contra o Irã, disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, ao secretário-geral da ONU, António Guterres, de acordo com sua conta no Telegram na terça-feira. Araqchi também conclamou os Estados e instituições preocupados com a paz e a segurança do mundo a condenar os ataques israelenses e norte-americanos contra seu país. update 8h19 Novo líder supremo do Irã rejeita propostas para reduzir tensões com EUA A posição de Mojtaba Khamenei em relação à vingança contra os EUA ⁠e ‌Israel foi ‘muito dura e séria’ ⁠em sua primeira sessão de política externa, disse a autoridade graduada. update 8h18 BC pode seguir com Copom desfalcado por várias reuniões diante de entraves no Senado Quatro fontes ouvidas pela Reuters disseram que o preenchimento das vagas não está sendo encarado como uma prioridade pelo presidente Luiz Inácio Lula ‌da Silva. update 8h14 Ministro de Israel diz que chefe de segurança do Irã foi morto; Teerã ataca vizinhos do Golfo O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, afirmou nesta terça-feira que os militares israelenses mataram o chefe de segurança do Irã e o chefe da milícia Basij em ataques aéreos durante a noite, e Teerã manteve os ataques contra os vizinhos do Golfo, o que tem elevado os preços da energia. Katz disse em um comunicado que havia sido informado pelos militares que o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, foi morto. A mídia estatal iraniana publicou uma nota escrita à mão por Larijani em homenagem aos marinheiros iranianos mortos em um ataque dos EUA, cujo funeral era esperado na terça-feira, mas Teerã não fez nenhum comentário imediato sobre as falas de Katz. Larijani seria a figura mais importante assassinada desde que o líder supremo Ali Khamenei foi morto no primeiro dia dos ataques aéreos israelenses e norte-americanos em 28 de fevereiro. Katz disse que Gholamreza Soleimani, o comandante das forças Basij do Irã, também foi morto. A milícia Basij é uma força paramilitar sob o controle da Guarda Revolucionária Islâmica que é frequentemente usada para reprimir protestos dentro do Irã. update 8h11 Barris de petróleo voltam a subir 3% e minério de ferro avança 1% Os preços do petróleo sobem 3%, com incertezas sobre uma coalizão liderada pelos EUA para proteger a navegação no Estreito de Ormuz, enquanto o Irã prosseguia com os ataques à infraestrutura energética no Oriente Médio. As cotações do minério de ferro na China fecharam em alta, com o aumento da demanda por produtos siderúrgicos acabados para a construção civil na China. Petróleo WTI, +3,17%, a US$ 96,46 o barril

Petróleo Brent, +2,93%, a US$ 103,13 o barril

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian, +1,81%, a 816,5 iuanes (US$ 117,38) update 8h08 Bolsas da Europa têm leves ganhos Os mercados europeus operam em leves altas, em meio à forte volatilidade no petróleo, que voltou ao centro das atenções dos investidores em meio a tensões geopolíticas e riscos de oferta. Os resultados trimestrais da Prudential e da Poste Italiane serão divulgados nesta terça, enquanto os dados econômicos incluem a última leitura do sentimento econômico da União Europeia. STOXX 600: +0,37%

DAX (Alemanha): +0,09%

FTSE 100 (Reino Unido): +0,57%

CAC 40 (França): +0,57%

FTSE MIB (Itália): +0,76% update 8h05 Bolsas da Ásia fecham dia na maioria com ganhos Os mercados da Ásia-Pacífico fecharam com alta, impulsionados pelas ações dos setores automotivo e de tecnologia, após a Nvidia anunciar uma previsão de receita robusta para seus principais chips e parcerias com montadoras da região. Os investidores também avaliaram os desdobramentos da guerra com o Irã, com o presidente dos EUA, Donald Trump, considerando a possibilidade de adiar seu encontro com o presidente chinês, Xi Jinping, por “cerca de um mês” devido ao conflito no Oriente Médio. A expectativa era de que Trump viajasse à China no final de março. Shanghai SE (China), -0,85%

Nikkei (Japão): -0,09%

Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%

Nifty 50 (Índia): +0,59%

ASX 200 (Austrália): +0,36% update 8h02 EUA: índices futuros recuam com barris de petróleo em alta Os índices futuros dos EUA operam em baixa nesta terça-feira (17), com a recuperação vista em Wall Street na véspera perdendo tração diante da disparada do petróleo em meio às tensões no Oriente Médio. O conflito na região continuou a reverberar nos mercados, com os investidores acompanhando de perto o tráfego marítimo no Estreito de Ormuz. O presidente dos EUA, Donald Trump, renovou os apelos para que outras nações ajudem a garantir a segurança dessa via navegável crucial e ameaçou expandir os ataques à infraestrutura petrolífera. Enquanto isso, o Irã incendiou um importante campo de gás, aumentando ainda mais a pressão sobre o já fragilizado sistema global de abastecimento de combustível. Dow Jones Futuro: -0,15%

S&P 500 Futuro: -0,17%

Nasdaq Futuro: -0,26% update 8h02 IGP-10 registra queda de 0,24% em março de 2026 O Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10) registrou queda de 0,24% em março, com menor intensidade que em fevereiro, quando foi de -0,42%. Com esse resultado, o índice acumula retração de 0,36% no ano e de 2,53% nos últimos 12 meses. Em março de 2025, o IGP-10 subira 0,04% no mês e acumulava alta de 8,59% em 12 meses. update 8h00 Abertura de mercados Novos ataques do Irã a aliados dos Estados Unidos no Golfo Pérsico elevavam os preços do petróleo nesta terça-feira e mantinham os investidores nervosos, enquanto Federal Reserve e Banco Central iniciam suas reuniões de política monetária. Os mercados de ações ganharam fôlego na segunda-feira com o recuo dos preços do petróleo, em meio à esperança de que o fluxo de embarques pelo Golfo Pérsico melhorasse. Operações no campo de gás Shah, nos Emirados Árabes Unidos, permaneciam suspensas nesta terça-feira, enquanto um novo ataque provocou um incêndio no importante terminal de exportação de petróleo de Fujairah, ressaltando como o Irã está interrompendo o fluxo de energia na região. Aliados rejeitaram as exigências do presidente dos Estados , Donald Trump, para enviarem navios de guerra para escoltar petroleiros pelo Estreito de Ormuz. Esta terça marca o início das reuniões de política monetária tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, que anunciam suas decisões na quarta-feira. Banco Central Europeu, Banco da Inglaterra e Banco do Japão fazem o mesmo na quinta. (Reuters) update 7h54 Principais índices em Nova York fecharam ontem com ganhos Investidores em Wall Street acreditaram novamente no que o presidente dos EUA, Donald Trump, falou sobre a guerra. Dessa vez, o mandatário disse que o Irã quer um acordo, mas que ele, Trump, ainda não está pronto para isso. Ao mesmo tempo, os EUA liberaram que o Irã seguisse exportando petróleo, para equilibrar a oferta, e Trump pediu aos aliados que enviem navios de guerra ao Estreito de Ormuz para garantir a passagem de petróleo. Com tudo isso, os futuros do petróleo recuaram e melhoraram o sentimento. “O mercado realmente acredita que Trump tem os interesses do mercado em mente a longo prazo”, disse à CNBC David Krakauer, vice-presidente de gestão de portfólio da Mercer Advisors. Mais especificamente, “ainda há uma certa expectativa de que ele possa encerrar o conflito se realmente quiser, caso as coisas comecem a piorar”. Dia (%) Pontos Dow Jones 0,83 46.946,22 S&P 500 1,01 6.699,39 Nasdaq 1,22 22.374,18 update 7h52 DIs: juros futuros terminaram ontem com baixas por toda a curva Taxa (%) Variação (pp) DI1F27 14,155 -0,220 DI1F28 13,535 -0,380 DI1F29 13,515 -0,415 DI1F31 13,705 -0,460 DI1F32 13,760 -0,445 DI1F33 13,775 -0,455 DI1F34 13,790 -0,500 0,- update 7h50 Dólar comercial fechou ontem com forte queda de 1,60% O dólar comercial voltou a subir diante do real, após três altas seguidas. O movimento foi na mesma direção da divisa norte-americana no resto do planeta, que na comparação com as principais moedas do mundo fez o índice DXY ficar com menos 0,56%, aos 99,80 pontos. Venda: R$ 5,229

Compra: R$ 5,229

Mínima: R$ 5,226

Máxima: R$ 5,284 update 7h48 Maiores baixas, altas e mais negociadas de ontem Maiores baixas Dia (%) Valor (R$) PSSA3 -4,00 47,34 RADL3 -0,93 23,36 UGPA3 -0,69 25,94 WEGE3 -0,52 45,97 BBSE3 -0,49 34,88 Maiores altas Dia (%) Valor (R$) RAIZ4 11,11 0,50 CSNA3 5,42 6,03 MGLU3 5,35 9,84 EMBJ3 4,20 76,96 BRAV3 4,08 18,64 Mais negociadas Negócios Dia (%) PETR4 59.355 2,04 PRIO3 45.933 3,46 VALE3 36.281 0,69 RADL3 30.058 -0,93 EMBJ3 29.542 4,20 update 7h45 Ibovespa terminou com alta de 1,25%, aos 179.875,44 pontos Máxima: 181.254,85

Mínima: 177.656,24

Diferença para a abertura: +2.222,13 pontos

Volume: R$ 22,60 bilhões Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano: Segunda-feira (16): +1,25%

Semana: +1,25%

Março: -4,72%

1T26: +11,64%

2026: +11,64%

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