Aviso ao traquina do governo: “Não adianta esconder a cabeça e deixar o rabo de fora”

Ministro da Saúde

O ministro Eduardo Pazuello cumprirá agenda no Acre no dia 15 de junho para cumprir agenda oficial enquanto ministro interina da pasta. O anúncio foi feito pelo senador Márcio Bittar que articula a agenda ministerial.

Mais ajuda

Segundo o senador, já nos próximos dias devem chegar 30 novos respiradores ao estado, o que deve ser utilizado nas unidades referência para pacientes confirmados ou suspeitos da Covid-19.

Outra boa notícia

A deputada Vanda Milani usou sua rede social para anunciar na manhã desta quinta, dia 4, que o ministro da Saúde Interino Eduardo Pazuello editou portarias que criam 20 novos leitos de UTI Adulto Tipo II (Covid-19) para o Estado do Acre.

Manutenção

Ainda de acordo a deputada, a mesma portaria estabelece recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo Coronavírus (COVID-19) – para custeio desses leitos.

Conecte-Cultura ao vivo

A jornalista Mirla Miranda comandou na manhã de hoje (4) o sorteio de 90 artistas do projeto Conecte-Cultura. Vários artistas do interior do estado foram contemplados. Impressionou o número de inscritos de Tarauacá e Marechal Thaumaturgo.

Histórico

O Edital é histórico, desde 1997 que não se investia em cultura no Acre contemplando artistas de várias categorias. A transparência do sorteio é outro ponto alto dessa iniciativa. O Correinha garantiu mais um edital de R$ 106 mil e, ainda, a ajuda que foi aprovada através do Governo Federal.

Maioria

A aprovação do Instituto de Gestão de Saúde mostra que no parlamento vale a maioria. A minoria até tem o direito de falar, afinal é um parlatório, mas, a base estando afinada, dificilmente um projeto de interesse do governo deixa de ser aprovado.

Bestene

O deputado estadual José Bestene comemorou a aprovação do Instituto da Saúde afirmando que, o Acre fará uma correção histórica na vida de milhares de pais de famílias, servidores do Pró-Saúde que viviam ameaçados de ir ao olho da rua.

Procon-Acre

O diretor-presidente do Procon no Acre, Diego Rodrigues, afirmou que as fiscalizações feitas pelo órgão a 52 postos de combustíveis do estado, mostram que o controle de estoque quando existe aumento nos preços nas refinarias, não são obedecidos na capital.

5 óbitos

O presidente da Câmara do Município de Senador Guiomard, registrou 5 óbitos por Covid-19 na cidade em menos de 24 horas. Gilson que é dono de uma Funerária, disse que uma das mortes foi na residência da vítima.

Providências

A população de Senador Guiomard segue impaciente com as regras frouxas adotadas pelo prefeito André Maia para o combate à covid-19 na cidade.

Dicas de estruturação

Para o vereador Gilson da Funerária, uma parceria entre o município e o governo do Acre poderia estruturar melhor o Hospital Ary Rodrigues para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Ele fala inclusive na implantação de UTIs na Unidade.

Perdidos

Dois policiais federais se perderam em Rio Branco e foram buscar informações de endereços para cumprimentos de mandados na sede da Sesacre. Foi o suficiente para a turma de plantão sair postando nas redes sociais que a instituição era alvo da operação da última terça-feira.

Em nota

Duas notas foram emitidas para esclarecimento. Uma pela prefeita Socorro Neri e outra pela Secretaria de Estado de Saúde, informando que ambas as instituições não estavam no foco dos policiais federais.

Corajoso

Ao contrário do que se propagada pela turma do quanto pior melhor de plantão, o governador Gladson Cameli gravou Live pedindo mais fiscalização dos órgãos controladores as obras e compras feitas pela saúde durante a pandemia.

Parece que não sabem

O governador Gladson Cameli já deu demonstração de que não pretende tolerar corrupção em seu governo quando autorizou uma minuciosa investigação nas denuncias de irregularidades na compra de merenda escolar. Todos viram o que aconteceu recentemente quando várias pessoas foram presas em uma operação da Polícia Civil.

Rabo de fora

Mas tem ‘aliados’ do governador que parece não terem entendido a mensagem e continua fazendo altas traquinagens. Pior é que ele subestima as pessoas, achando que ninguém está vendo o rabão que está deixando à vista. Não adianta esconder a cabeça e deixar o rabo de fora.

Impressionante

Impressionante como adversários da prefeita Socorro Neri tentam desqualificar e manchar a imagem do seu governo. A população já percebeu isso, e vai sobrar para quem vem tentando fazer jogo sujo.

Antes só

Governador Gladson Cameli tem procurado fazer o melhor que pode para ajudar a passar esta agonia do Covid-19. Seu empenho e dedicação são visíveis até pelos adversários. Ele só tem que tomar cuidado com certas companhias.

Brazil Confirmados 595,112 +11,132 (24h) Mortes 33,038 +491 (24h) Recuperados 266,132 44.72% Ativos 295,942 49.73%

Relacionado

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários