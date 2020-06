Globo News diz que 100% dos leitos de hospitais do Acre para atender Covid-19 estão lotados

O governo no Acre deverá inaugurar um hospital de campanha ainda nesta quinzena

Conforme mapeamento realizado pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), o Acre tem 75 leitos de UTI, sendo 59 para o SUS o que dá 0,71 leitos para cada 10 mil habitantes.

Com uma população de 829 mil habitantes, nenhum hospital do Acre dispõe mais de nenhum leito de UTI para atender pacientes acometidos pelo novo coronavírus.

A informação foi dada na noite desta segunda-feira (8) pela Globo News e confirmado por um médico que atende na rede pública do Acre que pediu para não ter a identidade revelada.

O Presidente do Conselho Regional de Medicina do Acre, Dr. Virgilio Prado disse que “a falta de leitos aflige tanto a população, que não tem acesso ao atendimento ideal quando estão em situações críticas de saúde, como os médicos que vêem-se a todo momento na delicada condição de realizar escolhas sobre qual paciente priorizar em um ambiente de escassos recursos”.

O governador Gladson Cameli deverá inaugurar um hospital de campanha que está sendo construído ao lado do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (INTO) ,(hospital que recebe pacientes com Covid-19), ainda na primeira quinzena de junho.

Mais de 300 operários trabalham há cerca de um mês na construção da obra, que irá atender exclusivamente pacientes acometidos pelo coronavírus.

Brazil Confirmados 710,887 +0 (24h) Mortes 37,312 +0 (24h) Recuperados 325,602 45.8% Ativos 347,973 48.95%

