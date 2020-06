Com trabalhadores infectados e uma morte, governo lacra rodoviária de Porto Velho

A rodoviária de Porto Velho foi isolada neste final de semana após a decretação do isolamento restritivo pelo Governo do Estado. O local já teve casos de trabalhadores infectados e até uma morte.

Conhecida pela sua precariedade e por ser ponto de moradores de rua, usuários de crack e indigentes que perambulam pela região, a rodoviária da capital de Rondônia não está totalmente fechada.

As viagens intermunicipais continuam ocorrendo, porém de forma reduzida, tanto para as partidas, quanto para as chegadas. De acordo com decreto, os ônibus só podem rodar com metade da sua capacidade de transporte de passageiros.

Os táxis intermunicipais que ocupam um espaço em frente à rodoviária agora estão ao entorno do local, essa modalidade de transporte também está funcionando de forma reduzido podendo ser transportado apenas duas pessoas.

As regras de restrição valem durante toda essa semana na capital de Rondônia.

