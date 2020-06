‘Continue fazendo festinha que te vejo no plantão’, diz médico em desabafo sobre coronavírus

O desabafo do médico Ricardo Teles, que atua na linha de frente do combate ao coronavírus no Acre, viralizou nas redes sociais neste final de semana.

“Continue fazendo festinha e resenha, que eu te vejo aqui no plantão”, disse ele em uma longa postagem no Instagram, onde fala dos seus sentimentos durante o plantão no Pronto Socorro de Rio Branco.

Ao dizer que já havia assinado cinco óbitos por conta da covid-19, ele diz sentir-se “impotente e inútil por não ter o “poder” de trazer todos os que reanimamos de volta à vida. Acho que isso nos define como limitados, mortais, carentes da Graça Divina”.

Leia o relato na íntegra:

