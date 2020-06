Coronel dos Bombeiros condenado por agredir mulher é indicado a cargo em secretaria

Condenado em fevereiro a um ano e 20 dias de prisão, em regime aberto, por violentar a ex-mulher, o coronel do Corpo de Bombeiros do Acre, Cleyton de Oliveira Almeida, foi indicado a ocupar cargo na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

A recomendação partiu do comando dos Bombeiros, atendendo ao pedido do secretário de Justiça e Segurança Pública, coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos. Este, por sua vez, pediu uma indicação do órgão após solicitação do chefe da Casa Civil Ribamar Trindade, conforme ofícios que tramitaram no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do governo.

No primeiro documento, em resposta ao coronel Paulo Cézar, o Corpo de Bombeiros indica Cleyton ao cargo de engenheiro civil na Sedur. No segundo, o secretário de Segurança Pública encaminha a recomendação a Ribamar Trindade.

“Informo a essa Casa Civil que, concernente a solicitação de profissionais de Engenharia Civil para atuarem no planejamento e execução de obras juntos a SEDUR e após solicitação destinada as forças de Segurança Pública (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, ISE e IAPEN), somente o Comando do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), dispõe de profissionais na área requestada”, diz o ofício.

Cleyton atualmente ocupa cargo de ajudante-geral nos Bombeiros sem nenhuma punição no âmbito militar. A sentença entrou para história como a primeira condenação por violência psicológica no estado.

Em abril deste ano, ele chegou a ser preso na rodoviária de Porto Velho, pela segunda vez, após quebra de medida protetiva contra a ex-companheira, que hoje vive no estado vizinho. O homem logo foi solto. A mulher moveu, nos últimos três anos, cerca de 15 processos contra o militar. Alguns ainda aguardam julgamento.

Nesta quarta (17), a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) negou, com unanimidade, recurso impetrado pela defesa do ex-subcomandante dos Bombeiros e manteve a condenação.

