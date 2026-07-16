Ela destacou que sua história foi construída na sala de aula, na gestão educacional e na formação de jovens

Rosana é ex-reitora do Ifac/Foto: Ascom

A professora Rosana Cavalcante anunciou nesta quarta-feira (15), pelas redes sociais, sua pré-candidatura a deputada estadual, afirmando que a decisão representa um novo capítulo de sua trajetória na vida pública.

Ex-reitora do Instituto Federal do Acre (Ifac), instituição que comandou por dez anos, Rosana Cavalcante disse que a escolha é resultado de uma vida dedicada à educação, à gestão pública, à pesquisa e ao serviço à sociedade.

Ao apresentar sua pré-candidatura, Rosana destacou que sua história foi construída na sala de aula, na gestão educacional e na formação de jovens. Segundo ela, essas experiências permitiram conhecer de perto os desafios enfrentados pela população acreana e fortaleceram seu compromisso com a transformação social por meio da educação.

“Existem decisões que não nascem de um momento. Nascem de uma vida inteira. A minha história foi construída na educação, ouvindo pessoas, formando jovens, enfrentando desafios e acreditando que o conhecimento também é uma forma de transformar realidades”, afirmou.

Trajetória construída na educação – A ex-reitora ressaltou que, ao longo de sua trajetória profissional, percorreu diferentes regiões do Acre, ouvindo estudantes, trabalhadores e famílias. Para ela, esse contato direto com a população foi determinante para compreender que sua atuação poderia ultrapassar os espaços da sala de aula, da gestão e da pesquisa.

“Ao longo dessa caminhada, conheci um Acre ainda mais profundo. Um estado de gente trabalhadora, resiliente e cheia de esperança. Foi ouvindo essas histórias que compreendi que minha missão poderia ir além da sala de aula, da gestão e da pesquisa”, declarou.

Rosana Cavalcante afirmou que pretende conduzir sua pré-campanha com foco no diálogo, na escuta da população e na construção coletiva de propostas, tendo a educação como um dos principais eixos de sua atuação política.

Novo capítulo na vida pública – “Hoje inicio um novo capítulo da minha vida pública, levando comigo a mesma convicção que sempre guiou a minha trajetória: quem escolhe servir às pessoas assume o compromisso de ouvir, construir e agir”, disse.

Ao lançar seu nome para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Rosana Cavalcante convidou a população a conhecer sua trajetória e as motivações que a levaram a ingressar na política, reafirmando o compromisso de atuar em defesa da educação, do desenvolvimento social e da melhoria das políticas públicas no estado.

“Convido você a conhecer a minha história e as razões que me trouxeram até aqui”, concluiu.

Rosana Cavalcante anuncia pré-candidatura a deputada estadual

Existem decisões que não nascem de um momento. Nascem de uma vida inteira.

A minha história foi construída na educação, ouvindo pessoas, formando jovens, enfrentando desafios e acreditando que conhecimento também é uma forma de transformar realidades.

Ao longo dessa caminhada, conheci um Acre ainda mais profundo. Um estado de gente trabalhadora, resiliente e cheia de esperança. Foi ouvindo essas histórias que compreendi que minha missão poderia ir além da sala de aula, da gestão e da pesquisa.

Hoje inicio um novo capítulo da minha vida pública, levando comigo a mesma convicção que sempre guiou a minha trajetória: quem escolhe servir às pessoas assume o compromisso de ouvir, construir e agir.

Convido você a conhecer a minha história e as razões que me trouxeram até aqui.💜

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