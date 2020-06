Gladson volta a falar de reabertura do comércio: “Se não funcionar, retornaremos ao decreto” 

"Posso até flexibilizar, com segurança, mas dependendo do resultado eu volto atrás no dia seguinte"

Durante a coletiva de imprensa concedida na tarde desta terça-feira (9), o governador Gladson Cameli (Progressista) voltou a falar da reabertura gradual do comércio. Segundo ele, se faz necessário olhar para os dois lados, porém, a reabertura irá acontecer com regras sanitárias rígidas.

Cameli destacou que os hospitais de campanha serão reforçados a para a retomada das atividades. “Construímos os hospitais de campanha para que possamos ter leitos em caso de aumento no número de diagnósticos do coronavírus”, explicou.

O gestor encerrou dizendo que se por acaso a reabertura não for positiva e ocasionar um número acelerado de casos e óbitos, o decreto de isolamento volta a ser implantado. “Posso até flexibilizar, com segurança, mas dependendo do resultado eu volto atrás no dia seguinte, não tenha dúvidas”, concluiu.

