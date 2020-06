Governo autoriza R$ 60 bi para estados, mas dinheiro só sai na semana que vem

Governadores esperam ajuda há 70 dias. Ajuda foi aprovada no início do mês

Mais de uma semana depois de sancionar o socorro a estados e municípios, o presidente Jair Bolsonaro editou, na noite desta quinta-feira, medida provisória (MP) que abre crédito de R$ 60 bilhões no Orçamento deste ano para transferir aos governos regionais.

A MP ainda não significa que a primeira das quatro parcelas vai cair imediatamente na conta dos governos regionais. A previsão do Ministério da Economia é que isso só ocorra no dia 9. “A edição dessa MP é um dos procedimentos necessários ao pagamento e está dentro do prazo estimado”, informou a pasta.

A publicação da medida provisória é apenas uma das etapas do processo burocrático dentro do governo para os estados receberem os recursos. O dinheiro ainda tem que percorrer burocracias bancárias do governo e nos bancos públicos para chegar nas contas dos governos locais.

Como o GLOBO mostrou nesta quarta-feira, uma semana depois da sanção do projeto de lei que cria o programa de socorro a estados e municípios — e 70 dias após a primeira promessa de ajuda feita pelo presidente Jair Bolsonaro — governos locais ainda estão não receberam os recursos.

Rio: Mesmo com socorro do governo, estado deve começar a atrasar salário de servidor em setembro

O debate entre governo federal e estados sobre o socorro começou em março. O socorro foi aprovado pelo Congresso no início do mês passado e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro apenas no último dia disponível para a ação, no dia 27. A lei também proíbe aumentos salariais para servidores públicos até 2021.

Brazil Confirmados 615,870 +31,890 (24h) Mortes 34,039 +1,492 (24h) Recuperados 266,132 43.21% Ativos 315,699 51.26%

