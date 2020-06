Governo garante que não vai atrasar salários do funcionalismo público durante a crise

Gladson disse já ter feito alinhamento financeiro com equipe e tirado o termo 'atraso' do vocabulário

“Não trabalho com a possibilidade de atrasar salários durante a crise do coronavírus”, disse o governador Gladson Cameli. A declaração foi dada nesta terça-feira (9), em coletiva de imprensa no Palácio Rio Branco, durante nomeação de quase 70 aprovados em concurso público da Polícia Civil.

De acordo com o gestor, enquanto alguns estados se preocupam e não sabem se vão pagar a folha, ele além de não comprometer os vencimentos do funcionalismo público ainda convoca novos servidores, referindo-se também a profissionais da Saúde que o governo vem tentando contratar para reforçar o combate à pandemia.

“Fiz o alinhamento econômico com a equipe e tiramos o termo ‘atraso’ do vocabulário”, garantiu Cameli.

Com a chegada do coronavírus ao Estado, o governo determinou o fechamento das atividades econômicas não essenciais e pediu para que a população ficasse em casa. Com isso, muitas empresas e serviços vem amargando prejuízos e, consequentemente, a arrecadação de impostos pelo poder público sente os efeitos, com projeções de recolhimentos mensais inferiores a 2019 e 2018.

