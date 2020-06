Lucas Viana tem R$ 150 mil levados da conta após roubo de celular em SP

Lucas ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão ao vencer A Fazenda 11, no ano passado. Ele disputou a final com a então namorada Hariany Almeida e diego Grossi

O modelo Lucas Viana, 29, campeão de A Fazenda 11, teve R$ 150 mil levados de sua conta bancária após ter o celular roubado na região central de São Paulo. Em entrevista ao Cidade Alerta (Record), ele falou que em questão de minutos os bandidos hackearam suas senhas.

Lucas afirmou que foi roubado na última sexta-feira (19) quando terminava uma caminhada na avenida Paulista. Ele diz que entrou em contato com o banco, trocou as senhas das redes sociais, mas que ainda assim não conseguiu evitar que o valor fosse retirado de sua conta.

Sem dar detalhes, o modelo já havia falado do assalto em suas redes sociais no final de semana, quando afirmou que estava bem. “Infelizmente, pessoas buscam caminhos errados para ter uma felicidade momentânea, desejando o que é do próximo, sem medir consequências. Tenho pena pois o preço vem em dobro.”

“É impressionante como nem em momentos tão difíceis as pessoas conseguem ter empatia com o próximo. Isso me deixa triste, mas não permito que o ódio alheio seja capaz de me paralisar. Enquanto eu estiver vivo vou estar lutando pelo lado do bem e do amor”, afirmou ele em seu perfil no Twitter.

Lucas ganhou o prêmio de R$ 1,5 milhão ao vencer A Fazenda 11, no ano passado. Ele disputou a final com a então namorada Hariany Almeida e diego Grossi. Antes disso, ele tinha participado do reality Are You The One? Brasil, da MTV, em 2018, mas acabou expulso após agredir outro participante.

