Luto no estado: Diretora da Oca morre na UTI do Hospital Santa Juliana, em Rio Branco

Informação foi dada pelo governo do Estado em nota emitida na noite desta segunda

A diretora da Organização das Centrais de Atendimento (OCA), Leilane Ribeiro de Oliveira, morreu no início da noite desta segunda-feira (29), na UTI do Hospital Santa Juliana.

A SERVIDORA de carreira da Polícia Federal havida sido internada em maio, com suspeita de ter sofrido um princípio de Acidente Vascular Cerebral (AVC). Em nota, o governo do estado lamentou a morte de Oliveira que é natural de Cruzeiro do Sul.

“Manifestamos nossas sinceras condolências à família enlutada, ao mesmo tempo em que declaramos toda honra à esta jovem e brava mulher acreana de Cruzeiro do Sul, servidora de carreira da Polícia Federal, que pautou sua história de vida pelo trabalho e dedicação à família e às causas sociais”, diz nota que é finalizada com o desejo de consolo aos entes queridos.

