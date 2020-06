“Não é comemoração, é prestação de contas”, diz Gladson sobre inauguração de hospital

O governador do Acre Gladson Cameli destacou, em seu discurso de inauguração do Hospital de Campanha de Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (15), que a transparência das ações referentes à pandemia de coronavírus é o que ele mais preza no seu trabalho de gestor no atual momento de crise.

De acordo com ele, a entrega da nova unidade de saúde no tempo previsto não é uma comemoração, mas uma prestação de contas com a sociedade. “Prestar contas do que é público é a maior tranquilidade que um gestor pode ter”, disse.

Para Cameli, cuidar das pessoas também o tem movido neste momento. “Essa é a minha filosofia. Tenho a obrigação de entregar essas obras no prazo combinado”.

Ele aproveitou a presença do ministro da Saúde Eduardo Pazuello para lembrar de todas as ações que tomou desde a chegada da pandemia ao estado. Entre elas estão a gratificação de profissionais da saúde, contratação de mais médicos e reforço de equipamentos de proteção individual. “Pessoas cuidando de pessoas fazem toda a diferença”.

Por fim, Gadson agradeceu ao presidente Jair Bolsonaro por ter atendido suas demandas e lembrou Pazuello que o Acre foi o estado quem mais deu votos, proporcionalmente, ao atual presidente.

As obras do Hospital de Campanha de Rio Branco custaram quase R$ 3 milhões em recursos federais e demoraram pouco mais de 30 dias para ficarem prontas, conforme prometido.

