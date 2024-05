Davi, do BBB 24, confirma que vai estudar Medicina e fala do fim da relação

O baiano disse que está focado em cursar a faculdade de Medicina. “Estou aqui e vou seguir minha vida em paz. Vou estudar minha Medicina, vou virar doutor. Para galera que está falando aí: ‘Davi, você não vai ser médico’, estou esperando só a faculdade me ligar”.

Agora, o vencedor do reality show está na expectativa da ligação da faculdade. “Quando a faculdade me ligar, mandando ir, eu vou estudar e vocês vão falar o que quiserem, que Davi desistiu, vão criar fofoca”.

“Falem o que vocês quiserem, mas eu vou estudar, vou virar médico, me formar. Vou ser um negro que conseguiu chegar no topo, mais um preto que veio da favela, periferia”, disse Davi .

Em seguida, ele destacou que o fim do relacionamento compete só a ele. “Eu vou seguir minha vida, vida que segue. O relacionamento que eu tinha lá atrás, que hoje eu não tenho mais, isso cabe a mim resolver. Não cabe as páginas de fofoca”.

Na live, ele falou que pretende dar sequência na sua vida. “Estou vivendo. Quanto mais vocês falarem, mais eu continuo vivendo”.

Após o fim do Big Brother Brasil (TV Globo), o baiano se envolveu em polêmicas com a ex-namorada Mani Reggo. Ela desabafou sobre ter virado um produto.

Davi tentou contornar a situação e pediu perdão. No entanto, a relação chegou ao fim. Após o fim do namoro, o campeão do BBB 24 foi visto com uma influenciadora em um restaurante.