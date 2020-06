Plano para reabertura do comércio será lançado nesta segunda e ocorre em três fases

O Governo do Estado do Acre elaborou a estratégia de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em seu atual estágio. Chamado de “Convivo sem Covid”, o plano é um conjunto de diretrizes voltadas ao controle, estabilização e redução da curva da doença.

Embasada cientificamente, a medida foi elaborada pelas secretarias da Casa Civil, de Planejamento e Gestão (Seplag), de Saúde (Sesacre), da Fazenda (Sefaz), de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), de Empreendedorismo e Turismo (Seet), Comunicação (Secom); Indústria, Comércio e Tecnologia (Seict); Procuradoria-Geral do Estado (PGE-AC); e contou ainda com importante colaboração de outras instituições públicas e da iniciativa privada, por meio de suas entidades representativas.

A estratégia, estruturada em princípios, diretrizes, critérios, objetivos e metas, está voltada para a readaptação das atividades comerciais, industriais e religiosas, com retomada gradativa e responsável.

Sua implementação se dará nas seguintes fases: por segmento das atividades econômicas e estágio de cada município/regional; adesão de todos aos protocolos, os quais devem sempre observar medidas de distanciamento social, higiene pessoal, sanitização de ambientes, comunicação e educação aos profissionais, monitoramento dos critérios pactuados nos protocolos; mobilização social e processos educativos em caráter permanente; e seguir rigorosamente as orientações da Organização Mundial de Saúde para o ambiente de trabalho, naquilo que couber.

