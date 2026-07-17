Silvio Santos afirmou que seu compromisso com o estado do Acre permanece o mesmo

'Silvio Santos' desiste de pré-candidatura a deputado estadual /Foto: Reprodução

Weverton de Oliveira, conhecido como “Silvio Santos”, estava entre os nomes cotados para disputar uma vaga de deputado estadual pelo Acre nas eleições de 2026.

Faltando poucos dias para o início das convenções partidárias, o pré-candidato anunciou a retirada de sua pré-candidatura.

Em nota, Silvio Santos afirmou que seu compromisso com o estado do Acre permanece o mesmo e que continuará avaliando outras possibilidades na política, sempre com o objetivo de contribuir para melhorias em benefício da população acreana.

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Ele também agradeceu o apoio recebido durante o período de pré-campanha.

“Agradeço de coração a cada amigo, apoiador e a todos que acreditaram em mim. Essa não é uma despedida da vida pública, mas um novo momento de reflexão e construção”, escreveu.

Ao ser questionado sobre os motivos que o levaram a desistir da disputa eleitoral, Weverton explicou que a decisão foi motivada por questões pessoais e políticas.

“Por motivos pessoais e político, mas que em outra oportunidade estaremos concorrendo. Esse sonho não acabou, mas só foi adiado”, disse.

Confira a nota na íntegra:

Hoje comunico a todos que decidi retirar minha pré-candidatura a deputado estadual.

Essa foi uma decisão tomada com muita responsabilidade e reflexão. Neste momento, seguirei avaliando algumas propostas políticas, sempre buscando o que for melhor para o povo acreano.

Quero deixar claro que meu compromisso com o Acre continua o mesmo. Mais do que um projeto político, meu maior objetivo sempre foi contribuir para o crescimento, o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da nossa população.

Agradeço de coração a cada amigo, apoiador e a todos que acreditaram em mim. Essa não é uma despedida da vida pública, mas um novo momento de reflexão e construção.

Seguimos juntos, trabalhando por um Acre mais forte, justo e cheio de oportunidades para todos.