Sesacre comunica o registro de nove mortes e 263 novos casos de coronavírus nesta sexta

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde, informa no boletim parcial desta sexta-feira, 5, o registro de 263 novos casos positivos de contaminação por coronavírus no estado. Desse modo, o número de infectados saltou de 7.021 para 7.284, nas últimas 24 horas.

A Sesacre também registrou mais 9 óbitos por Covid-19: 6 do sexo masculino e 3 do sexo feminino. Assim, o número de mortes pela doença aumentou de 181 para 190, entre quinta, 4, e esta sexta-feira, 5.

Mais informações sobre os óbitos e outros dados serão divulgados no boletim completo, a partir das 16 horas.

