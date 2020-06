Socorro Neri responde manifestantes que a culparam por falência: “Molecagem”

Enquanto Socorro Neri conversava no prédio da Prefeitura de Rio Branco com representantes de setores econômicos, nesta sexta-feira (27), para explicar o Pacto Acre sem Covid, decretado pelo Governo do Estado, políticos e manifestantes, do lado de fora, culpavam com cartazes os chefes do Executivo municipal e estadual pela falência de empresas no Acre.

Em uma das faixas estava escrito: “Aqui o Gladson e a Socorro desempregaram 33 pais de família. CNPJ cancelado. Luto!”. A prefeita lamentou a atitude e classificou o ato como molecagem em suas redes sociais.

“No momento exato em que eu estava reunida com representantes de setores econômicos para explicar o Pacto Acre sem Covid, decretado pelo Governo do Estado, alguns políticos promoviam essa molecagem (foto). É num momento de crise que reconhecemos quem está preparado para assumir a defesa do bem comum, ainda que isso traga incompreensões e desgastes políticos. E identificamos, não sem tristeza, aqueles que aproveitam até uma crise séria como essa para fazer politicagem”, escreveu.

Ao final da publicação, Neri questionou: “quem vai ressuscitar os CPFs?”.

“Ora, ora, seus irresponsáveis, e quem vai ressuscitar os CPFs? Vamos tratar o que é sério com a devida seriedade e compostura? Infelizmente os senhores não tem estatura para uma responsabilidade dessa”, concluiu.

