3ª parcela do auxílio emergencial liberou os pagamentos; veja o calendário!

O governo liberou a terceira parcela do auxílio emergencial, depois de muita espera. Os beneficiários esperaram por mais de um mês para começar a receber o novo pagamento. Isso porque, logo no início dos pagamentos, em abril, havia sido estipulado que a terceira parcela seria paga ainda no fim de maio, o que não aconteceu.

Vale lembrar que os pagamentos começaram no último sábado, dia 27, e contemplaram os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Assim como na parcela anterior, nessa existem dois calendários diferentes: um para o depósito e outro para liberação de saques e transferências. Essa medida tem sido necessária para evitar as filas e aglomerações nas portas das agências bancárias. Confira mais abaixo:

Calendário do depósito da terceira parcela do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro e fevereiro: 27/06

Nascidos em março e abril: 30/06

Nascidos em maio e junho: 1º/07

Nascidos em julho e agosto: 2/07

Nascidos em setembro e outubro: 3/07

Nascidos em novembro e dezembro: 4/07

Calendário dos saques da terceira parcela do auxílio emergencial

Nascidos em janeiro: 18/07

Nascidos em fevereiro: 25/07

Nascidos em março: 1º/08

Nascidos em abril: 08/08

Nascidos em maio: 15/08

Nascidos em junho: 29/08

Nascidos em julho: 1º/09

Nascidos em agosto: 8/09

Nascidos em setembro: 10/09

Nascidos em outubro: 12/09

Nascidos em novembro: 15/09

Nascidos em dezembro: 19/09

Informações importantes

É preciso lembrar que os valores poderão ser movimentados através do aplicativo Caixa Tem. Nele, o usuário poderá efetuar o pagamento de contas e boletos, além disso, é possível efetuar compras em estabelecimentos online e também em estabelecimentos físicos.

Outro ponto importante é que as transferências também só poderão ser realizadas no mesmo período em que os saques estiverem liberados.

As pessoas que ainda não havia pedido o auxílio emergencial, puderam solicitar até a última quinta-feira, dia 2. Após esse prazo, não será mais possível entrar com o pedido para ter acesso ao benefício.

Para consultar seu pedido basta acessar o site ou o aplicativo da Caixa e preencher todas as informações. A solicitação será avaliada e a resposta será informada pelos mesmos canais digitais em até 20 dias.

