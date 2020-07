AC permanece em ‘Emergência’ e flexibilização não deve ocorrer na semana que vem

O governo publicou na noite desta sexta (3), uma edição extra do Diário Oficial do Acre com as diretrizes para a reabertura do comércio e demais atividades, conforme o Pacto Acre Sem Covid. Indicativos classificados em quatro cores, que mudam de uma para a outra de acordo com o nível de contaminação por coronavírus, informam quais atividades serão liberadas.

Semanalmente as analises são refeitas, há duas semanas o Acre permanece na fase vermelha, a mais crítica, onde apenas os serviços essenciais podem funcionar. Uma nova análise indicadores deve sair neste sábado (4), mas em entrevista ao ContilNet, o secretário de Saúde Alysson Bestene não foi se mostrou muito positivo.

O gestor disse que, pelos números de novos casos registrados diariamente esta semana, o Acre ainda está na fase vermelha, e por isso, não tem condições de retomadas de atividades não essenciais. “Basicamente nada vai ser aberto no Acre. Amanhã sai uma análise dos indicadores, mas devem apontar que ainda estamos em Estado de alerta”, declarou.

