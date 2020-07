Em edição extra do Diário Oficial, governo aponta diretrizes para reabertura do comércio

Edição extra do Diário Oficial do Estado foi publicada na noite desta sexta-feira

O governo do Estado do Acre publicou uma edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), na noite desta sexta-feira (4), informando os níveis de indicadores que permitem ou não, o retorno de atividades no Acre.

O que diz o decreto

Durante a fase de emergência (vermelha), permanecem válidas todas as disposições do Decreto nº 5.496/2020 que versem sobre o funcionamento de estabelecimentos comerciais e a proibição de atividades no âmbito estadual, observadas ainda as disposições da Subseção I do Capítulo III do Decreto 6.206/2020.

Em todos os Níveis de Risco é permitido o funcionamento de empresas e escritórios de profissionais liberais através da utilização dos serviços de atendimento por delivery, meio remoto ou drive-thru, salvo no caso de iminente risco de colapso do sistema de saúde, hipótese que poderá acarretar a edição de medidas restritivas mais drásticas do que as previstas no Decreto nº 5.496/2020.

