Brasil desenvolve totem com pênis que ‘cospe’ álcool gel; veja foto

Você já imaginou usar álcool gel saindo de um recipiente nada convencional? Ao que tudo indica, em breve, isso ocorrerá. Uma empresa de São Paulo decidiu inovar no formato do dispenser usado para despejar o produto. Um totem com uma prótese peniana “cospe” o álcool na mão dos usuários.

A versão ousada da recomendação sanitária da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde é uma criação da Hotflowers, empresa especializada em produtos eróticos.

PUBLICIDADE

Para liberar o produto, basta pisar em um pedal presente no totem ou puxar uma alavanca para o álcool em gel sair do pênis de silicone.

Nas redes sociais, a imagem do totem tem chamado a atenção dos internautas, que parecem ter gostado da ideia. Porém, apesar de ter agradado os usuários, a estrutura ainda não está à venda. De acordo com a gerente de marketing da empresa, Natália Valente, o dispenser ainda está passando por ajustes para um bom funcionamento.

“Dentre as adaptações, está a colocação de cano de plástico dentro da prótese para que o álcool não entre em contato com o silicone do pênis, o que desgastaria o material”, explicou Natália.

A engenhoca também é inclusiva para pessoas com deficiência. Caso não seja possível pisar no pedal da plataforma, o usuário poderá utilizar a alavanca com as mãos.

Confira abaixo:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários