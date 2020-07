Concurso INMETRO 2020 oferece 430 vagas e tem salário de R$ 17.885,54

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia tem expectativa de abrir um novo edital de concurso (Concurso INMETRO 2021) em breve. O órgão confirmou o envio, no mês de maio, de um novo pedido de autorização para o Ministério da Economia, visando o preenchimento de 430 vagas.

A distribuição das vagas do edital por cargos ainda não foi especificada. O quantitativo de vagas do concurso INMETRO é quase igual ao pedido anterior, do ano passado, quando a autarquia solicitou 435 vagas, sendo 131 para assistente em metrologia e qualidade, 91 para técnico em metrologia e qualidade, 13 para especialista em metrologia e qualidade, 139 para pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade e 61 para analista em metrologia e qualidade.

Os cargos de assistente e técnico são para candidatos de ensino médio completo e/ou curso técnico. Os cargos de analista e pesquisador exigem formação superior, enquanto a posição de especialista requer doutorado há pelo menos dez anos.

Os salários iniciais chegam a R$ 4.432,82 para técnico, R$ 4.716,42 para assistente, R$ 8.884,88 para analista e pesquisador e a R$ 17.885,54 para especialista. Nesses valores já estão inclusos o auxílio-alimentação de R$ 458.

O Concurso INMETRO 2021

O Pesquisador Tecnologista em Metrologia e Qualidade terá missão de desenvolver atividades especializadas de planejamento, coordenação, fiscalização, assistência técnica e execução de projetos em metrologia e qualidade e outras atividades relacionadas com a metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas e informação tecnológica relativa ao exercício das competências institucionais e legais atribuídas ao Inmetro. Por força das atividades, os candidatos aprovados e empossados, deverão assumir como atribuições inerentes à atividade.

Já o cargo de Técnico em Metrologia e Qualidade tem atribuições voltadas ao suporte e ao apoio técnico especializado às atividades de metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação da conformidade e informação tecnológica.

O Especialista em metrologia e Qualidade Sênior deverá desenvolver atividades especializadas de pesquisa, planejamento, tecnologia, coordenação, chefia, orientação técnica e científica e execução de projetos em metrologia e qualidade e outras atividades relacionadas com a metrologia legal, científica e industrial, qualidade, regulamentação, acreditação, superação de barreiras técnicas, avaliação da conformidade e informação tecnológica.

Ultimo concurso INMETRO

O último concurso realizado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia aconteceu em 2014, quando foi divulgado para preencher 80 vagas. Sob organização do IDECAN, as oportunidades foram destinadas aos estados de Goiás (10), Rio Grande do Sul (12) e Rio de Janeiro (58).

Os inscritos foram avaliados por provas objetivas (todos), teste dissertativo e curso de formação, conforme o cargo. A avaliação contou com 60 questões distribuídas entre os blocos de Conhecimentos Básicos e Específicos.

Sobre

O Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia – Inmetro – é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que atua como Secretaria Executiva do Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro), colegiado interministerial, que é o órgão normativo do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro).

Objetivando integrar uma estrutura sistêmica articulada, o Sinmetro, o Conmetro e o Inmetro foram criados pela Lei 5.966, de 11 de dezembro de 1973, cabendo a este último substituir o então Instituto Nacional de Pesos e Medidas (INPM) e ampliar significativamente o seu raio de atuação a serviço da sociedade brasileira.

No âmbito de sua ampla missão institucional, o Inmetro objetiva fortalecer as empresas nacionais, aumentando sua produtividade por meio da adoção de mecanismos destinados à melhoria da qualidade de produtos e serviços.

Sua missão é prover confiança à sociedade brasileira nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação da conformidade, promovendo a harmonização das relações de consumo, a inovação e a competitividade do País.

executar as políticas nacionais de metrologia e da qualidade;

verificar e fiscalizar a observância das normas técnicas e legais, no que se refere às unidades de medida, métodos de medição, medidas materializadas, instrumentos de medição e produtos pré-medidos;

manter e conservar os padrões das unidades de medida, assim como implantar e manter a cadeia de rastreabilidade dos padrões das unidades de medida no País, de forma a torná-las harmônicas internamente e compatíveis no plano internacional, visando a sua aceitação universal e a sua utilização com vistas à qualidade de bens e serviços;

fortalecer a participação do País nas atividades internacionais relacionadas com Metrologia e Avaliação da Conformidade, promovendo o intercâmbio com entidades e organismos estrangeiros e internacionais;

prestar suporte técnico e administrativo ao Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro) e aos seus comitês assessores, atuando como sua secretaria executiva;

estimular a utilização das técnicas de gestão da qualidade nas empresas brasileiras;

planejar e executar as atividades de Acreditação de Laboratórios de Calibração e de Ensaios, de provedores de ensaios de proficiência, de Organismos de Avaliação da Conformidade e de outros necessários ao desenvolvimento da infraestrutura de serviços tecnológicos no País;

coordenar, no âmbito do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Sinmetro), a atividade de Avaliação da Conformidade, voluntária e compulsória de produtos, serviços, processos e pessoas;

planejar e executar as atividades de pesquisa, ensino, desenvolvimento tecnológico em Metrologia e Avaliação da Conformidade;

desenvolver atividades de prestação de serviços e transferência de tecnologia e cooperação técnica, quando voltadas à inovação, à pesquisa científica e tecnológica em Metrologia e Avaliação da Conformidade.

