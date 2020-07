Coronel Paulo César Gomes é nomeado como novo comandante da PM 

Gomes será o quarto comandante em menos de 2 anos de gestão. Ele assume no lugar de Ulysses Araújo

Após a exoneração do coronel Ulysses Araújo, o governador Gladson Cameli (Progressistas), agiu rápido e nomeou o coronel Paulo César Gomes, para exercer o cargo de comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Acre.

O anúncio foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE), desta sexta-feira (3). A solenidade de troca de comando ainda não foi divulgada pelo governo. Paulo César Gomes será o quarto comandante em menos de 2 anos de gestão.

Paulo Cesar foi comandante do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) durante o governo Tião Viana (PT).

