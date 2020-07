Ulysses Araújo é exonerado e transferido para a reserva remunerada da PM 

Na manhã desta sexta-feira (3), o governador Gladson Cameli (Progressistas), tornou oficial a exoneração do coronel Ulysses Araújo do Comando Geral da Polícia Militar no Acre.

A exoneração consta na edição do Diário Oficial do Estado (DOE). Outro decreto de n° 6.255, dispõe sobre a transferência a pedido do Ulysses para Reserva Remunerada da Polícia Militar do Estado do Acre.

A razão do pedido de Ulysses para a reserva da PM, é que o mesmo completou mais de 30 anos de serviço e preencher os requisitos legais, conforme determina a lei.

