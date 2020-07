Ulysses entrega carta de demissão e Gladson avisa: “Próximo será escolhido por mim”

O governador Gladson Cameli (Progressistas) confirmou na manhã desta quinta-feira (2), que o comandante da Polícia Militar, coronel Ulysses Araújo, pediu exoneração do governo alegando questões políticas. O teor da carta não foi divulgado até o momento.

No entanto, Cameli adiantou não ter um nome de imediato para o ocupar o cargo que já obteve três comandantes gerais em menos de dois anos. “Pretendo que o próximo nome seja técnico e que siga até o fim. A escolha será minha”, garantiu.

PUBLICIDADE

Segundo informações divulgadas na imprensa acreana, o coronel deixa a pasta para assumir de maneira interina a presidência do Partido Social Liberal (PSL), que deverá ser entregue por Pedro Valério nesta quinta-feira (2), após reunião com o deputado estadual de São Paulo e vice-presidente do partido liberal nacional, Júnior Bozella.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários