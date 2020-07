Corpo em estado de decomposição é encontrado boiando no igarapé São Francisco

O corpo de Marcelino Costa do Carmo, de 33 anos, foi encontrado boiando nas águas do igarapé São Francisco, na tarde deste domingo (5), no Bairro da Paz, em Rio Branco. A vítima estava desaparecida desde a última quinta-feira (2).

Segundo informações da polícia, o corpo foi encontrado por moradores da região. Ao encontrarem o cadáver, os populares perceberam ainda que o corpo apresentava perfurações possivelmente feitas com uso de uma faca.

A Polícia Militar foi acionada e confirmou a veracidade das informações. A área foi isolada para os trabalhos da perícia, que confirmou ainda que o corpo apresentava os cortes.

O Corpo de Bombeiros Militar do 2º Batalhão de Busca e Salvamento, com auxílio de um barco, realizou o resgate dos restos mortais.

Os agentes recolheram o cadáver e levaram para a sede do Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados os devidos exames cadavéricos e posteriormente sepultamento.

A polícia ainda não sabe a motivação do crime, mas há a informação de que a última vez que o homem foi visto por familiares e amigos teria sido na quinta-feira (2). As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

