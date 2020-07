Covid-19 mata Adiel Teixeira e filha emociona ao escrever post se despedido do pai

O coronavírus já matou quase 500 pessoas no Acre e infectou quase 15 mil em apenas 3 meses

O contador Adiel Teixeira, um dos mais conhecidos do Vale do Iaco, morreu na tarde desta quinta-feira (2) em Rio Branco. Ele foi mais uma vítima da Covid -19, que já matou quase 500 pessoas no Acre.

Adiel Teixeira teve piora nos sintomas da covid-19 quando ainda estava internado no hospital de campanha de Sena Madureira, e foi transferido no dia 19 de junho para o Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into).

Uma das filhas de Adiel, Dayane Teixeira escreveu um texto emocionante, onde diz que foram muitos os ensinamentos que seu pai lhe passou. “E pelos quais lhe estarei eternamente grata. Se hoje sou alguém na vida, é porque tive o exemplo de um pai batalhador”, disse.

O ex-bancário Carlinho Batista também se manifestou em uma rede social. “Maldita Covid, és tão traiçoeira que não nos deixa ao menos abraçar nossos amigos pela última vez”, disse.

Veja a postagem de Dayane:

