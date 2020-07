Gladson diz que vai comprar lotes de vacina para imunizar acreanos contra covid-19

O governador Gladson Cameli (Progressistas) declarou neste fim de semana ao ContilNet que, após a aprovação das vacinas que estão em teste no país e no mundo, deve comprar um lote grande para imunizar os acreanos.

Cameli, entretanto, explicou que a vacina precisa de aprovação dos órgãos de controle. “Eu penso em adquirir essas vacinas o mais rápido possível, mas elas precisam de aprovação da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, argumentou.

A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) pode começar a distribuir a vacina contra a covid-19 em dezembro deste ano, caso os testes finais se mostrem efetivos para evitar a propagação da doença.

A vacina vem sendo desenvolvida no Rio de Janeiro em parceria com a Universidade de Oxford e, até o momento, é uma das mais promissoras entre as mais de 140 fórmulas que vêm sendo criadas no mundo todo.

A Sinovac, empresa chinesa de biotecnologia, anunciou que sua vacina para a covid-19 já em fase de testes em humanos e induziu a produção de anticorpos em mais de 90% dos pacientes que receberam a dose. A fórmula também será testada por voluntários brasileiros pelo Instituto Butantan, em São Paulo.

