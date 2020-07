Horóscopo 2020: confira a previsão de hoje (20/07) para seu signo

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Novo começo no amor envolverá reformulações de planos e decisões de vida, com Lua nova em oposição a Saturno. Hora de se comprometer com um projeto do casamento e abandonar conceitos que não correspondem às condições atuais. Insatisfações e receios virão à tona e cobrarão esclarecimentos. Parcerias de trabalho poderão mudar. Resolva assuntos de família.