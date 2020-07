Latam ‘tira’ Azul Linhas Aéreas de voos no Acre por meio de acordo; entenda

Se os passageiros do Acre esperavam pela instalação da Azul para passagens mais baratas, terão que lidar com as expectativas frustradas. A Latam divulgou que realizou com a companhia um acordo de compartilhamento de voos.

Isso significa que as companhias fizeram parcerias e operarão trechos de viagens compartilhadas. Enquanto a saída do Acre fica a cargo da Latam, trechos nas demais regiões brasileiras podem ficar a cargo da Azul – com apenas um único check-in e o despacho da bagagem é realizado em Rio Branco.

A venda das passagens deste acordo deve começar em agosto. O acordo vai atender inicialmente 50 destinos nacionais.

