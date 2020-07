Número de casos de coronavírus em Rio Branco é superior à população de Assis Brasil

Capital é o epicentro da doença no Estado, com mais de 7 mil casos confirmados e 272 óbitos

Rio Branco encerrou a semana com um total de 7.300 casos confirmados de coronavírus. É como se, em apenas três meses e meio, toda a população das zonas urbana e rural de Assis Brasil, sem exceção, ficasse doente. Do prefeito aos servidores públicos. Dos médicos aos comerciantes. Das donas de casa aos garis.

Desde o início da pandemia no Acre, em 17 de março, que a capital é o epicentro da doença no estado, concentrando 50,6% dos casos e 70% das mortes, que já somam 272.

PUBLICIDADE

No entanto, ocupa a sexta colocação no ranking de incidência do coronavírus, com 1802,8 infectados para cada 100 mil habitantes. No topo da lista está a pequena Assis Brasil, distante quase 350 quilômetros de Rio Branco por estrada.

A cidade tem apenas 6,4 mil habitantes, segundo dados de 2019 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IGBE), e possui 196 casos. Proporcionalmente, são 2642,6 contaminações para cada 100 mil habitantes. Cinco pessoas já morreram até o momento.

Cruzeiro do Sul (2449,8), Santa Rosa do Purus (2385,3), Bujari (2240,4) e Tarauacá (1853,5) vêm em seguida na tabela de incidência, ocupando a segunda, terceira, quarta e quinta colocação, respectivamente.

O total de infectados na capital acreana também é superior à população da isolada Santa Rosa, que tem apenas 6 mil habitantes.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários